Saudi League: Al Ittihad, Sergio Conceicao all’esordio tradito da Benzema, che figuraccia

Il francese sbaglia un rigore e rovina l’esordio di Sérgio Conceição all’Al-Ittihad: solo 1-1 contro l’Al-Fayha, continua il digiuno del club saudita

Karim Benzema da eroe a bersaglio dei tifosi. L’avventura della stella francese continua a non decollare in Arabia Saudita. Dopo i momenti difficili vissuti in passato, l’attaccante dell’Al-Ittihad ha fallito ancora: a pochi minuti dalla fine, ha sbagliato un rigore decisivo che avrebbe potuto regalare la vittoria contro l’Al-Fayha nella prima partita del nuovo tecnico Sérgio Conceição. Il racconto della gara e il resoconto della quinta giornata di Saudi League.

Esordio amaro per Conceição

Non c’è pace per Sergio Conceicao, dopo la precedente stagione al Milan fatta di continui alti e bassi ed un addio amaro ai rossoneri. Il debutto dell’allenatore portoghese, subentrato in panchina al posto di Laurent Blanc, si è chiuso con un deludente 1-1 contro l’Al-Fayha.

L’Al Ittihad, pur superiore sulla carta, non è riuscita a imporsi e resta a due punti dalla vetta della Saudi Pro League, con una gara in più. Il primo passo di Conceicao nel campionato saudita non ha dunque portato il risultato sperato, confermando il momento complesso della squadra.

Oro, stelle e rimpianti

Per evitare sorprese, Conceição ha schierato tutti i suoi campioni: Benzema, Kanté, Fabinho, Diaby e Bergwijn. Ma proprio la stella più attesa ha deluso ancora. Il francese, al centro di voci e polemiche extra campo, ha sprecato dal dischetto l’occasione di completare la rimonta, prolungando la sua astinenza da gol a tre partite.

Nonostante il dominio territoriale dell’Al-Ittihad, l’Al-Fayha è passato in vantaggio allo scadere del primo tempo con un’azione personale di Fashion Sakala. Solo al 60’ la squadra di Conceição ha trovato il pareggio grazie al colpo di testa del saudita Al-Ghamdi, su assist di Diaby.

Il rigore di Benzema che pesa come un macigno

All’88°, l’arbitro ha concesso un rigore dopo un fallo di Yassine Benzina. Benzema si è presentato sul dischetto per suggellare la rimonta, ma il suo tiro – troppo prevedibile – è stato neutralizzato da Orlando Mosquera. Un errore che pesa doppio: l’Al-Ittihad resta senza vittorie da tre gare e perde ulteriore terreno sull’Al-Nassr, ancora imbattuto e primo a quota 12 punti in Saudi League.

