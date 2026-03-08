Al Nassr: Joao Felix al 95’ fa piangere Inzaghi, come sta veramente Ronaldo

João Félix decisivo senza Ronaldo: assist a Simakan al 95’ e l’Al Nassr resta in vetta alla Saudi Pro League mentre CR7 recupera dall’infortunio in Spagna.

L’Al Nassr resiste anche senza Ronaldo. Il club di Riyadh continua la corsa al titolo nella Saudi Pro League anche senza il suo leader. L’attaccante portoghese è fermo per un problema al bicipite femorale che verrà monitorato giorno per giorno. Intanto, però, è emerso un nuovo leader: l’ex Milan Joao Felix che è stato decisivo com l’assist vincente del gol-partita contro il Neom nel salvare il primato in campionato mandando l’Al Hilal di Inzaghi a -3.

Primo tempo bloccato con varie occasioni ma nessun gol

Senza Ronaldo, il peso dell’attacco è ricaduto su João Félix e su Sadio Mané, con Al Hamdan a completare il reparto offensivo. L’Al Nassr ha controllato il gioco fin dai primi minuti, costruendo diverse opportunità. La più pericolosa è arrivata proprio con Mané, che da distanza ravvicinata ha impegnato il portiere avversario Luis Maximiano. Nonostante la pressione costante, però, la squadra di casa non è riuscita a trovare il gol prima dell’intervallo.

Ripresa equilibrata e brividi da entrambe le parti

All’inizio del secondo tempo il NEOM, che può contare su giocatori di esperienza come Abdoulaye Doucouré, Saïd Benrahma e Alexandre Lacazette, ha provato ad alzare il ritmo. Gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio in due occasioni, prima con Tanfouri e poi con Benrahma, entrambi fermati dalla traversa. Anche l’Al Nassr ha colpito il legno con Marcelo Brozović al 74’. Con il passare dei minuti diventava sempre più evidente quanto mancasse la presenza di Ronaldo in area per concretizzare la grande mole di gioco creata.

Il colpo al 95’: Félix inventa, Simakan decide

Quando la partita sembrava destinata a chiudersi in pareggio, è arrivato l’episodio decisivo. Al 95’ minuto João Félix ha battuto una punizione perfetta verso il secondo palo dove è arrivato il difensore Mohamed Simakan: colpo di testa potente e imparabile per Maximiano e vittoria conquistata allo scadere. Il successo consente all’Al Nassr di allungare la propria serie positiva e di restare al comando della classifica con undici vittorie consecutive.

Il messaggio di Ronaldo ai tifosi

Nel frattempo Cristiano Ronaldo ha voluto rassicurare i tifosi attraverso i social, pubblicando una foto mentre indossava degli stivali compressivi. “Mi sto riprendendo e sono pronto per la partita di oggi. Forza Al Nassr !”

Parole che arrivano dopo le dichiarazioni più caute di Jorge Jesus: “Dopo gli esami effettuati, abbiamo constatato che l’infortunio di Cristiano era più grave del previsto. Cristiano ora si recherà in Spagna . Il suo infortunio ha richiesto cure a Madrid con il suo fisioterapista personale. Speriamo che torni presto per aiutare la squadra”.

Corsa al titolo ancora apertissima

La vittoria contro il NEOM permette all’Al Nassr di restare davanti a tutte, ma la lotta per il titolo resta serrata. Alle spalle della capolista continuano infatti a spingere l’Al Ahli e l’Al Hilal di Inzaghi, che nell’ultimo turno ha travolto l’Al Najma grazie alla doppietta di Karim Benzema.

