Al Nassr: Ronaldo gol poi sbaglia a porta vuota, mani nei capelli! Succede di tutto a Benzema

CR7 segna e poi sbaglia un gol a porta vuota in Al-Ittihad-Al-Nassr: prima segna di testa poi compie uno degli errori più brutti in carriera

Partita da montagne russe per Cristiano Ronaldo nel big match saudita Al Ittihad-Al Nassr. Prima l’esultanza per un gol che porta la sua firma, poi l’incredulità per un errore sotto porta che nessuno si sarebbe mai aspettato dal campione portoghese. In Saudi League restano increduli perfino i tifosi avversari del club di Riyadh. Il racconto dell’erroraccio del portoghese al 57′ e cosa ha fatto Benzema.

L’esplosione di gioia con il colpo di testa

Il match si era messo subito sui binari giusti per l’Al-Nassr. A sbloccare il risultato è stato Sadio Mané, con una splendida volée che ha zittito lo stadio di Jeddah. Poco dopo è arrivato il turno di CR7: un movimento perfetto, un inserimento in area da fuoriclasse, e il colpo di testa che ha fatto volare i tifosi ospiti tinti di giallo in una curva strepitosa. Il portoghese sembrava destinato a un’altra notte da eroe, soprattutto nella sfida con il rivale Benzema, ma così non è stato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gol che non entra e lo stupore dello stadio

All’inizio della ripresa, arriva poi il momento che nessuno avrebbe mai immaginato. Coman scappa sulla destra e mette un pallone d’oro al centro. Ronaldo controlla, ha la porta vuota davanti a sé, ma il suo tiro si perde sul fondo. Un attimo di silenzio, le mani tra i capelli, lo sguardo incredulo. Lo stadio intero, compagni e avversari, resta senza parole: un gol facile da realizzare si è trasformato in uno degli errori più clamorosi in carriera per CR7.

Fame e orgoglio nonostante tutto

Eppure la stella portoghese non si è lasciata abbattere. Ha continuato a lottare, a chiedere palla, a incitare i compagni pur di consolidare la vittoria contro l’Al Ittihad di Benzema. La fame di CR7, quella che lo accompagna da sempre, è rimasta intatta. Il francese 37enne, invece, ha disputato una prestazione pessima: in 90′ ha toccato meno palloni di tutti.

Il big match saudita ha poi visto anche momenti di tensione, con falli duri e una rissa nel finale, ma nulla ha potuto scalfire la determinazione dell’Al-Nassr, uscito vincitore e sempre più protagonista della Saudi Pro League con il primo posto in classifica a quota 12 punti. Per Ronaldo, però, resterà il ricordo di una serata agrodolce: la gioia di un gran gol (946° in carriera) e la frustrazione di un errore che non appartiene al suo repertorio calcistico. Emozioni opposte, che però raccontano tutta l’umanità di un fuoriclasse capace ancora di sorprendere, nel bene e nel male.