Saudi League, Conceicao: è di nuovo derby con Inzaghi, l'ex Milan allenerà l'Al Ittihad

Il tecnico portoghese prenderà il posto di Laurent Blanc, esonerato dopo il ko con l'Al Nassr, e ritroverà il rivale ex Inter che guida l'Al Hilal

Sérgio Conceição e l’Al Ittihad hanno raggiunto un accordo e il cinquantenne allenatore portoghese è in partenza per l’Arabia Saudita, secondo quanto appreso da A BOLA. Le trattative sono iniziate mercoledì, e nelle prossime ore l’allenatore sarà annunciato come sostituto di Laurent Blanc, esonerato dopo la sconfitta contro l’Al Nassr di Jorge Jesus, nonostante avesse guidato la squadra alla vittoria del campionato saudita la scorsa stagione.

Il derby con Inzaghi

Sarà dunque di nuovo derby per Sergio Conceicao che ritroverà in Saudi League Simone Inzaghi. L’Al Ittihad è terza con nove punti in classifica, l’Al Hilal è sesta con otto punti. Da tecnico del Milan il portoghese lo ha affrontato 4 volte la scorsa stagione, vincendo la supercoppa in rimonta (da 0-2 a 3-2), pareggiando due partite e perdendone una. In totale i due si sono affrontati 6 volte (una vittoria per Conceicao tre pareggi e due sconfitte).

Un’amicizia finita

I due erano compagni di squadra nella Lazio di Erilksson e insieme hanno vinto lo storico scudetto nel 1999/2000, una Supercoppa Europea (1999) e una Coppa Italia sempre nella magica annata del tricolore battendo in finale proprio l’Inter 2-1. Appese le scarpette al chiodo, l’amicizia ventennale tra Inzaghi e Conceicao è però finita a marzo 2023, quando le strade di Inter e Porto s’incrociarono agli ottavi di Champions League. Il rapporto tra i due fu messo a dura prova in occasione della sfida di ritorno al Dragão.

L’Inter partiva dall’1-0 dell’andata e nel finale alzò il muro nel tentativo di respingere l’assalto finale dei lusitani. Ad aiutare i nerazzurri anche la Dea bendata perché negli ultimi istanti il match i padroni di casa colpirono due legni, prima con Taremi e poi con Grujic. Niente supplementari e nerazzurri ai quarti. Al triplice fischio un infastidito Sergio Conceicao rifiutò di stringere la mano al collega-amico come prassi impone, filando via verso gli spogliatoi.

Al club di Jeddah, Sérgio Conceição si riunirà con Danilo, che ha allenato al Porto, e Roger Fernandes, ex Braga, e sarà un rivale di Jorge Jesus, che ha già allenato diverse volte in Portogallo. La squadra dell’Al Ittihad include stelle come Fabinho, N’Golo Kanté, Moussa Diaby, Steven Bergwijn e Karim Benzema. L’allenatore portoghese dovrebbe iniziare il suo mandato con l’Al-Ittihad il 17 di questo mese, quando affronterà l’Al-Fayha.

Carriera da allenatore di Conceição

• 587 partite

• 357 vittorie

• 110 pareggi

• 120 sconfitte

• Gol segnati: 1.099

• Gol subiti: 563

• Percentuale di vittorie: 60%