Al Hilal, Inzaghi stecca ancora, non basta gol di Theo: da 3-0 a 3-3, finale thrilling. Retegui segna ancora

Il club di Riyadh crolla nel finale: da 3-0 a 3-3 contro l’Al Ahli in 13 minuti. Theo segna, ma la rimonta scatena polemiche in Arabia. Siparietto per l'ex rossonero

Da sogno a incubo. La rimonta choc dell’Al Ahli in Saudi League condanna Simone Inzaghi nel finale di gara. Sembrava una serata perfetta per l’ex tecnico nerazzurro, con il suo Al-Hilal, avanti 3-0 dopo 41 minuti grazie al sinistro vincente di Theo Hernandez e alla doppietta di Malcom. Ma, dal 78′ in poi, la partita si è trasformata in un incubo. Ivan Toney ha riaperto i giochi con una doppietta in nove minuti, prima che al 91′ l’ex juventino Merih Demiral firmasse il clamoroso 3-3. In quattro minuti l’Al-Hilal, che all’87′ conduceva ancora 3-1, ha visto svanire una vittoria già in tasca.

Polemiche e delusione per l’Al Hilal

L’Al Hilal era abituata a comandare in Saudi League e con Inzaghi sarebbero dovute solo andar ancora meglio le cose. Eppure, il pareggio contro l’Al Ahli – degli ex Serie A Ibanez e Kessié – ha scatenato le critiche dei tifosi, già delusi dall’avvio di campionato: in tre giornate l’Al-Hilal ha raccolto solo 5 punti, frutto di una vittoria e due pari consecutivi. Una frenata che mette Inzaghi già sotto osservazione, soprattutto per la gestione dei finali di gara.

Theo protagonista in Arabia

Se da un lato c’è amarezza per il risultato, dall’altro Theo Hernandez continua a lasciare il segno. Dopo il gol all’esordio in AFC Champions League contro l’Al-Duhail, l’ex milanista ha siglato la sua prima rete anche in Saudi Pro League.

E proprio nel match di Champions asiatica, all’uscita dallo stadio Theo Hernandez era stato protagonista di un siparietto curioso. Un giornalista locale lo aveva avvicinato, donandogli una sciarpa dell’Al Hilal, e subito dopo gli ha lanciato una proposta singolare: “Se contro l’Al Ahli vinciamo, ti regalo un orologio blu. Se invece perdiamo, dovrai restituirmi la sciarpa”.

Le altre gare di Saudi League: Retegui ancora decisivo

Nelle altre partite di giornata, si segnala che l’attaccante della Nazionale italiana, Mateo Retegui. ha segnato su rigore nel 2-1 dell’Al Qadsiah contro l’Al Khaleej, con gol decisivo di Al Salem al 91′. Pareggio a reti bianche. invece. tra Al Fayha e Al Shabab.