Saudi League: Inzaghi evita l'esonero, pokerissimo dell'Al Hilal anche senza Benzema, raggiunto Ronaldo

L'Al Hilal vince 5-3 contro l'Al Shabab anche senza Benzema e rilancia la corsa al titolo: rimonta spettacolare e classifica riaperta nella Saudi Pro League.

Fino a poche settimane fa l’Al Hilal era primissimo in Saudi League con una striscia incredibile di vittorie consecutive, poi il buio improvviso proprio come l’Inter dell’ex Inzaghi nella scorsa stagione. Pareggi, infortuni e primato perso avevano portato anche quest’anno il tecnico italiano sulla graticola ma, dopo la vittoria di ieri dell’Al Hilal in un rocambolesco 5-3 in rimonta contro l’Al Shabab, tutto sembra essersi placato.

Avvio shock e rimonta immediata

La partita si era messa subito in salita per l’Al Hilal di Inzaghi con il gol di Brownhill nei primi minuti. La reazione, però, non si è fatta attendere: Kanno ha ristabilito l’equilibrio al 19’, mentre un’autorete di Albulayhi, nel tentativo di anticipare Milinkovic-Savic, ha completato il ribaltone.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Al Shabab, alla prima sconfitta dopo l’addio di Imanol, ha trovato il momentaneo pareggio grazie a Hamballah, ex idolo dell’Al Hilal, bravo a sfruttare una giocata in area.

Koulibaly e l’allungo decisivo

Nel recupero del primo tempo è stato Koulibaly a riportare avanti l’Al Hilal, approfittando di un’incertezza difensiva. Un gol pesante che ha dato slancio ai padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi, la gara è stata chiusa in meno di dieci minuti: Mandash e Marcos Leonardo hanno firmato l’allungo decisivo, spegnendo le speranze dell’Al Shabab. Nel finale, la rete del talentuoso Adli – ex Milan e Fiorentina – ha reso meno amaro il passivo per gli ospiti.

Classifica riaperta

Grazie a questo successo, l’Al Hilal si porta a una sola lunghezza dall’Al Ahli e aggancia l’Al Nassr di Ronaldo, che dovrà però vedersela con l’Al Fayha per difendere il primato.

Il problema resta però l’assenza di Benzema. Il bomber francese è stato fermato da un problema fisico che lo terrà fuori per circa ancora altre due settimane. Senza di lui c’è stato un brusco rallentamento in campionato, con i pareggi consecutivi contro Al Ittihad e Al Taawoun. La corsa al titolo nella Saudi Pro League entra ora nella sua fase più calda, con un finale testa a testa con l’Al Nassr di Ronaldo.

Clicca qui per le ultime news di Saudi League