Saudi League: Inzaghi fermato da Conceicao, Ronaldo lo sorpassa, l’Al Nassr ora è prima

Ribaltone in vetta alla Saudi Pro League con il successo dell’Al Nassr e il pareggio dell’Al Hilal. Cr7 trascina i suoi e supera la squadra di Inzaghi.

Pubblicato:

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Saudi Pro League cambia padrone e regala un nuovo colpo di scena nella corsa al titolo. L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo approfitta del passo falso dell’Al Hilal di Simone Inzaghi e si prende la vetta della classifica. Una serata che ribalta gli equilibri e riaccende la corsa al campionato. Il duello tra le big saudite entra così in una fase ancora più intensa e imprevedibile.

Ronaldo trascina l’Al Nassr in vetta

Nel netto 4-0 contro l’Al Hazem, l’Al Nassr ha mostrato solidità e concretezza. A firmare il successo sono stati Coman, Angelo e soprattutto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che lo porta a quota 21 gol stagionali e a 964 in carriera. I gialloblù infilano la quinta vittoria consecutiva e salgono a 55 punti in 22 partite. Un sorpasso costruito con continuità e cinismo, nel momento più delicato della stagione.

Conceicao frena Inzaghi nello scontro diretto

L’Al Hilal non va oltre l’1-1 contro l’Al Ittihad allenato da Sergio Conceicao che ancora una volta si dimostra un osso duro per l’ex Inter dopo i due derby vinti l’anno scorso. Dopo il vantaggio iniziale di Malcom e nonostante la superiorità numerica per oltre 80 minuti per l’espulsione di Hassan Kadish, la squadra di Simone Inzaghi si è fatta raggiungere dal colpo di testa di Houssem Aouar al 52’. Protagonista assoluto il portiere Predrag Rajkovic, autore di nove parate decisive. È il terzo pareggio nelle ultime cinque partite: un rallentamento pesante che costa la vetta.

Classifica cortissima e corsa al titolo riaperta

La nuova graduatoria vede l’Al Nassr primo con 55 punti, seguito dall’Al Hilal a 54 e dall’Al Ahli a 53. Tre squadre racchiuse in due lunghezze, con 22 partite già disputate e margini d’errore sempre più ridotti. Il sorpasso firmato da Cristiano Ronaldo cambia gli scenari e aumenta la pressione sui campioni in carica. La lotta per il titolo resta apertissima e ogni dettaglio può fare la differenza. Per Inzaghi, dopo il vantaggio dilapidato, si rianimano fantasmi del passato che mettono in discussione la sua capacità gestionale del gruppo.

