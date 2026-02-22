Saudi League: Inzaghi fermato da Conceicao, Ronaldo lo sorpassa, l’Al Nassr ora è prima

Ribaltone in vetta alla Saudi Pro League con il successo dell’Al Nassr e il pareggio dell’Al Hilal. Cr7 trascina i suoi e supera la squadra di Inzaghi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Saudi Pro League cambia padrone e regala un nuovo colpo di scena nella corsa al titolo. L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo approfitta del passo falso dell’Al Hilal di Simone Inzaghi e si prende la vetta della classifica. Una serata che ribalta gli equilibri e riaccende la corsa al campionato. Il duello tra le big saudite entra così in una fase ancora più intensa e imprevedibile.

Ronaldo trascina l’Al Nassr in vetta

Nel netto 4-0 contro l’Al Hazem, l’Al Nassr ha mostrato solidità e concretezza. A firmare il successo sono stati Coman, Angelo e soprattutto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che lo porta a quota 21 gol stagionali e a 964 in carriera. I gialloblù infilano la quinta vittoria consecutiva e salgono a 55 punti in 22 partite. Un sorpasso costruito con continuità e cinismo, nel momento più delicato della stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conceicao frena Inzaghi nello scontro diretto

L’Al Hilal non va oltre l’1-1 contro l’Al Ittihad allenato da Sergio Conceicao che ancora una volta si dimostra un osso duro per l’ex Inter dopo i due derby vinti l’anno scorso. Dopo il vantaggio iniziale di Malcom e nonostante la superiorità numerica per oltre 80 minuti per l’espulsione di Hassan Kadish, la squadra di Simone Inzaghi si è fatta raggiungere dal colpo di testa di Houssem Aouar al 52’. Protagonista assoluto il portiere Predrag Rajkovic, autore di nove parate decisive. È il terzo pareggio nelle ultime cinque partite: un rallentamento pesante che costa la vetta.

Classifica cortissima e corsa al titolo riaperta

La nuova graduatoria vede l’Al Nassr primo con 55 punti, seguito dall’Al Hilal a 54 e dall’Al Ahli a 53. Tre squadre racchiuse in due lunghezze, con 22 partite già disputate e margini d’errore sempre più ridotti. Il sorpasso firmato da Cristiano Ronaldo cambia gli scenari e aumenta la pressione sui campioni in carica. La lotta per il titolo resta apertissima e ogni dettaglio può fare la differenza. Per Inzaghi, dopo il vantaggio dilapidato, si rianimano fantasmi del passato che mettono in discussione la sua capacità gestionale del gruppo.