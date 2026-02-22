Saudi League: Inzaghi fermato da Conceicao, Ronaldo lo sorpassa, l’Al Nassr ora è prima

La Saudi Pro League cambia padrone e regala un nuovo colpo di scena nella corsa al titolo. L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo approfitta del passo falso dell’Al Hilal di Simone Inzaghi e si prende la vetta della classifica. Una serata che ribalta gli equilibri e riaccende la corsa al campionato. Il duello tra le big saudite entra così in una fase ancora più intensa e imprevedibile.
Ronaldo trascina l’Al Nassr in vetta
Nel netto 4-0 contro l’Al Hazem, l’Al Nassr ha mostrato solidità e concretezza. A firmare il successo sono stati Coman, Angelo e soprattutto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che lo porta a quota 21 gol stagionali e a 964 in carriera. I gialloblù infilano la quinta vittoria consecutiva e salgono a 55 punti in 22 partite. Un sorpasso costruito con continuità e cinismo, nel momento più delicato della stagione.
Conceicao frena Inzaghi nello scontro diretto
L’Al Hilal non va oltre l’1-1 contro l’Al Ittihad allenato da Sergio Conceicao che ancora una volta si dimostra un osso duro per l’ex Inter dopo i due derby vinti l’anno scorso. Dopo il vantaggio iniziale di Malcom e nonostante la superiorità numerica per oltre 80 minuti per l’espulsione di Hassan Kadish, la squadra di Simone Inzaghi si è fatta raggiungere dal colpo di testa di Houssem Aouar al 52’. Protagonista assoluto il portiere Predrag Rajkovic, autore di nove parate decisive. È il terzo pareggio nelle ultime cinque partite: un rallentamento pesante che costa la vetta.