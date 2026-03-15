Inzaghi salvato dal VAR al 95’, Al-Ahli di corto muso, L'Al-Nassr travolgente anche senza Ronaldo

L'Al-Nassr travolge l’Al-Khaleej 5-0 anche senza Ronaldo: doppietta di João Félix. L’Al-Hilal di Inzaghi vince 1-0 sull’Al-Fateh, decisivo il VAR al 95’.

Week di fuoco in Saudi League. L’Al Hilal di Inzaghi sale al secondo posto e si conferma inseguitrice dell’Al Nassr di Ronaldo a -3. Da una parte la vittoria sofferta dell’Al‑Hilal guidato da Simone Inzaghi, salvato dal VAR nei minuti di recupero, dall’altra il netto successo dell’Al‑Nassr che, pur senza Cristiano Ronaldo, continua a macinare punti e resta saldamente in testa. Il racconto delle gare del 26° turno del campionato arabo.

Al-Nassr dominante: Félix ritrova il gol dopo tre mesi

Il club di Riyadh ha travolto l’Al‑Khaleej con un netto 5-0 allo stadio Prince Mohammed bin Fahd di Dammam. Un risultato che consente all’Al-Nassr di consolidare il primo posto in classifica con tre punti di vantaggio.

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L’assenza di Ronaldo, ancora alle prese con un infortunio, e il piccolo problema fisico di Sadio Mané non hanno rallentato la squadra, che ha dominato per lunghi tratti la gara. Il primo gol è arrivato al 30’, quando Abdullah Al‑Hamdan ha sfruttato un errore difensivo degli avversari portando avanti i suoi. Nel secondo tempo la partita si è definitivamente aperta: Ayman Yahya ha raddoppiato al 54’, prima che salisse in cattedra João Félix. L’attaccante portoghese ha finalmente ritrovato la via del gol dopo oltre tre mesi di digiuno e 15 partite senza segnare, firmando una doppietta tra il 73’ e il 79’.

Nel finale è arrivata anche la quinta rete, siglata da Ângelo Gabriel al 92’, che ha chiuso definitivamente la goleada. La serata quasi perfetta dell’Al-Nassr è stata macchiata dall’infortunio di Iñigo Martínez. Il difensore spagnolo ha accusato un problema muscolare alla coscia all’83’ ed è stato costretto a lasciare il campo. È uscito camminando sulle proprie gambe, ma lo staff medico teme uno stop non breve.

Al-Hilal, vittoria di misura e VAR decisivo

Successo più sofferto, invece, per l’Al‑Hilal di Simone Inzaghi che ha superato l’Al‑Fateh per 1-0 in una gara dominata ma decisa da un solo episodio. Nel primo tempo i tentativi di Karim Benzema e Salem Al‑Dawsari si sono infranti contro il portiere Matheus Pacheco, autore di diverse parate decisive. La svolta è arrivata a inizio ripresa: al 49’ Sergej Milinković‑Savić ha colpito di testa su assist di Mohamed Kanno firmando il gol che ha deciso la partita.

Il finale è stato però carico di tensione. Al 95’ l’arbitro ha inizialmente concesso un rigore all’Al-Fateh, ma l’intervento del VAR ha ribaltato la decisione, annullando il penalty e consegnando la vittoria alla squadra di Inzaghi.

Corsa al titolo ancora apertissima

Con questi risultati la lotta per il titolo nella Saudi Pro League resta più viva che mai. L’Al-Nassr continua a guidare la classifica anche senza Ronaldo, mentre l’Al-Hilal resta in scia grazie a un successo di “corto muso” e dopo aver superato l’Al Ahli.

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