Saudi League: Retegui debutta con una doppietta e premio di migliore in campo, messaggio a Gattuso

L'ex Atalanta ha trascinato al successo l'Al-Qadiash che si è imposto per 3-1 sull'Al-Najma, prova superba del bomber che da domani sarà a Coverciano

Alla buona forma di Kean e al rientro felice di Scamacca si aggiunge un’altra bella notizia per il ct Gattuso. Il trasferimento in Arabia non ha tolto a Mateo Retegui il vizio del gol. L’ex bomber dell’Atalanta ha debuttato in Saudi Pro League siglando subito una doppietta e trascinando al successo l’Al-Qadiash che si è imposto per 3-1 sull’Al-Najma.

I gol di Retegui

Non ha perso tempo l’italo-argentino che ha stappato la partita dopo soli 5′: cross dalla sinistra, avvitamento e colpo di testa vincente. Nel finale, con la sua squadra avanti per 2-1, il centravanti ha chiuso il match segnando la rete del definitivo 3-1. Traversone dalla destra, botta secca sul primo palo ma il portiere ci arriva, la palla torna di nuovo a Retegui che a porta quasi sguarnita chiude i conti in tap-in. Il giocatore è stato anche premiato come Man of the Match.

L’appuntamento in nazionale

Da domani Retegui sarà a Coverciano, in ritiro con la Nazionale in vista delle due gare con Estonia e Israele, e proverà a convincere Gattuso per ottenere una maglia da titolare. La bella notizia è che è apparso in gran forma, dopo le difficoltà nelle prime gare in Arabia in Saudi Super Cup.

Saudi League e IMG prolungano l’accordo

La Saudi Pro League intanto ha annunciato l’ estensione dell’accordo con l’agenzia internazionale di marketing sportivo IMG per la distribuzione dei diritti audiovisivi internazionali per i prossimi quattro anni. Da quando IMG ha assunto la gestione dei diritti nel 2023 , il campionato ha visto un significativo aumento della sua portata internazionale. La scorsa stagione, le partite della Roshn Saudi League sono state trasmesse in oltre 184 paesi su 43 piattaforme globali, tra cui ESPN (Africa), DAZN (Europa), Movistar (Spagna), FOX Sports (Americhe) e Globo (Brasile), oltre a partnership innovative con piattaforme digitali come ComoTV in Italia e creatori di contenuti come Zack Nani in Francia.

L’accordo si basa sulla partnership di produzione quinquennale siglata nel 2024 tra SPL e IMG , che mira a “migliorare l’esperienza audiovisiva della Saudi Arabian League, della Copa del Rey e della Saudi Super Cup”. Grazie ai servizi di produzione all’avanguardia di IMG, sono state incorporate nuove tecnologie di trasmissione remota dai suoi studi di Londra, elevando la qualità e la natura dinamica delle trasmissioni.