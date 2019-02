Savic ha lasciato il cuore a Firenze

Mercoledì la Juventus affronterà l'Atletico Madrid, club in cui milita Stefan Savic, ex difensore della Fiorentina: "L'esperienza in Italia è stata importantissima per la mia crescita".

"La Fiorentina – ha spiegato il serbo ai microfoni della Gazzetta dello Sport – mi ha dato l'opportunità e sono cresciuto come giocatore e come persona. Ho ricordi bellissimi e grande nostalgia per un'ottima esperienza".

Dopo Firenze, la sfortunata esperienza al manchester City: "Non ero titolare e non giocavo partite importanti, ero giovane e volevo continuità, così ho trovato la Spagna".



SPORTAL.IT | 20-02-2019 15:50