Savicevic promuove il Milan: Ecco perché tornerà a vincere

Dejan Savicevic non ha dubbi: il Milan tornerà grande. Grande sul serio, grande come quando c’era lui e il club rossonero dominava in Italia e in Europa, anche grazie alle sue giocate ‘geniali’. L’ex trequartista montenegrino, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, spiega perché è convinto che il futuro sia tinteggiato di rossonero: “Adesso in società c’è gente che sa di calcio”.

La programmazione – Per Savicevic il Milan sta portando avanti una sana programmazione, puntando su un gruppo di giovani italiani che diventerà grande col tempo: “Il Milan investe sugli italiani e sarà ricompensato. Stanno facendo bene, lottano per entrare tra le prime quattro”. L’imperativo categorico, ovviamente, è chiudere il campionato tra le prime quattro per dare un po’ d’ossigeno alle finanze del club: “Bisogna andare in Champions, questo sarebbe uno scudetto. La Champions oggi ti cambia la vita”.

Le ragioni del crollo – Secondo il ‘Genio’, la flessione del Milan è iniziata in un momento ben preciso della storia recente del club: “Penso sempre che il crollo sia cominciato quando sono stati venduti Ibrahimovic e Thiago Silva. Tutto viene da lì”. Anche l’avvento della proprietà cinese non ha raddrizzato la situazione. Anzi. “Era tutto un po’ strano – confessa Savicevic – Anche in un momento difficile non potevo accettare che il mio Milan finisse a gente che non sapeva di calcio. Adesso, almeno, è diverso. Il fatto che ci siano Leonardo e Maldini, due del grande Milan, che conoscono l’ambiente, è la garanzia. Faranno le scelte necessarie”.

