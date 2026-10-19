Il netto poker rimediato dall'Audace Cerignola ha scatenato i tifosi del Savoia, che hanno criticato l'operato di Formisano, obbligando il Principe Emanuele Filiberto a intervenire

Il ritorno in Serie C non sta andando come sperato per il Savoia 1908, travolto nel fine settimana per 4-0 dall’Audace Cerignola e ora ai limiti della zona retrocessione con dieci punti conquistati in dieci giornate. Una situazione che le polemiche e le critiche da parte dei tifosi nei confronti di giocatori e, soprattutto, allenatore, obbligando il Principe Emanuele Filiberto a intervenire per difendere Alessandro Formisano e rassicurare i tifosi con un comunicato ufficiale.

La stagione del Savoia dopo dieci giornate

Inizio di stagione così così per il Savoia, che al ritorno in Serie C sta faticando a trovare continuità di rendimento e risultato. Dopo la vittoria per 2-1 contro l’Inter U-23 di settimana scorsa, domenica 18 ottobre è infatti arrivata una cocente sconfitta sul campo dell’Audace Cerignola, che ha rifilato un poker alla squadra di Torre Annunziata, scivolata al 17° posto in classifica nel girone C con 10 punti in dieci partite. Una sconfitta che ha scatenato le ire dei tifosi, che sui social hanno criticato la gestione del nuovo allenatore Formisano, colpevole a loro avviso di non essere riuscito a dare un’identità di gioco alla squadra, rimpiangendo l’ex coach Raimondo Catalano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Emanuele Filiberto rassicura i tifosi: “Ci salveremo”

Una situazione che ha reso necessario l’intervento del Principe Emanuele Filiberto, che ha difeso l’operato di Formisano, ricordando come l’anno scorso i tifosi fossero stati subito pronti a scagliarsi contro la squadra e Catalano, salvo poi doversi ricredere con la promozione in Serie C e invitandoli dunque a lasciar lavorare la società, sicuro che anche quest’anno raggiungeranno il loro obiettivo della permanenza nella terza lega italiana. Questo il contenuto del comunicato stampa diffuso sulla pagina Facebook della squadra:

“Sento il dovere di intervenire e di rivolgere un messaggio chiaro a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Savoia. Leggo con grande piacere le belle parole che oggi vengono rivolte all’ex allenatore Raimondo Catalano e alla squadra della passata stagione. Ne sono sinceramente felice e orgoglioso, e rinnovo a mister Catalano la mia gratitudine per l’ottimo lavoro svolto. Ma permettetemi di ricordare una cosa. Quell’allenatore e quella squadra furono scelti dalla società, non dalla tifoseria. E molti di coloro che oggi li celebrano come eroi sono gli stessi che li contestavano fin dai primi giorni del ritiro, definendoli addirittura «scappati di casa». Oggi sono diventati degli eroi. E ne sono felice. Ma credo che il merito di quella vittoria appartenga anche a chi ha avuto il coraggio di fare quelle scelte, di difenderle e di sostenerle quando venivano messe in discussione. In sole tre stagioni abbiamo riportato il Savoia dall’Eccellenza alla Serie C. Un risultato costruito con investimenti, sacrifici, passione e soprattutto con i fatti. Comprendo la delusione dei tifosi dopo una sconfitta. Le critiche sono legittime e meritano rispetto. Ma non possiamo permettere che ogni risultato negativo cancelli quanto è stato costruito. Le scelte spettano alla società, che se ne assume la responsabilità. E allora vi dico: state sereni e lasciate lavorare chi ha già dimostrato di saper raggiungere gli obiettivi. Anzi, a questo punto considero quasi di buon auspicio certe contestazioni. Lo scorso anno ci avete criticato fin dal primo giorno. E abbiamo vinto il campionato. Quest’anno ci criticate ancora. E sono convinto che ci salveremo. Non chiediamo applausi né fiducia incondizionata. Chiediamo rispetto, unità e la serenità necessaria per continuare a lavorare. Il Savoia viene prima di ogni polemica. Noi andremo avanti, con umiltà, sacrificio e determinazione. A testa alta. Anche contro tutto e tutti. Avanti Torre Annunziata! Avanti Savoia!”.

Il comunicato non placa le critiche dei tifosi

Le parole di Emanuele Filiberto non sono però bastate a placare le critiche sui social, con molti tifosi che hanno ribadito i loro dubbi sull’operato di Formisano, avanzando anche dubbi sul fatto che i giocatori si trovino bene sotto la sua gestione e invitando il Principe a interrogarli a riguardo in occasione della festa della Madonna della Neve che si terrà il prossimo 22 ottobre e alla quale sarà presente.