Il Savoia invita Immobile a tornare dove tutto ha avuto inizio: Emanuele Filiberto gli apre le porte del club. Il bomber di Torre Annunziata risponde sui social

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A 36 anni Ciro Immobile ha annunciato l’addio al calcio dopo l’ultima esperienza in Ligue 1 con la maglia del Paris FC. Eppure, da Torre Annunziata, la sua città natale, arriva una proposta che fa sognare i tifosi. A lanciarla è Emanuele Filiberto, che chiama il bomber da 201 gol in Serie A, ottavo miglior marcatore di sempre alle spalle di Roberto Baggio, per un’ultima sfida con il Savoia, proprio dove tutto è iniziato. I tifosi oplontini, già galvanizzati dalla promozione in Serie C, sperano che il loro concittadino possa ripensarci. Del resto, Szczesny ha dimostrato che nel calcio nulla può essere dato per scontato. E la prima risposta di Immobile è arrivata via social.

Il Savoia celebra Immobile: “Una carriera prestigiosa”

Nato a Torre Annunziata, Immobile ha sempre mantenuto un legame speciale con la sua città, nonostante una carriera che lo ha portato a giocare in diversi angoli d’Europa. Dalla Germania alla Spagna, dalla Turchia alla Francia, passando soprattutto per la lunga esperienza alla Lazio, dove è diventato capitano e leggenda. Ma le sue radici restano saldamente legate alle falde del Vesuvio. Dopo l’annuncio del ritiro, il Savoia ha così riavvolto il nastro dei ricordi per celebrare la carriera del suo illustre concittadino.

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In una nota firmata dai vertici della società, Emanuele Filiberto, Nazario Matachione e Arcangelo Sessa hanno ricordato anche il breve passaggio di Immobile in maglia biancoscudata. “Nella stagione 2004/2005, sotto la presidenza Matachione, Ciro fu per un breve periodo con il Savoia. Era un giovanissimo calciatore di Torre Annunziata, all’inizio di un percorso che negli anni lo avrebbe portato a diventare uno dei grandi protagonisti della Serie A e della Nazionale. Oggi quel ragazzo conclude una carriera prestigiosa, costruita con talento, sacrificio, determinazione e grande professionalità”, si legge.

Immobile, l’appello di Emanuele Filiberto: “Porte spalancate”

Da Torre Annunziata a Torre Annunziata. In mezzo, una carriera che lo ha portato a vivere, tra le tante città, a Dortmund, Siviglia, Roma, Istanbul e Parigi. Un viaggio lungo e ricco di successi che, secondo il Savoia, potrebbe trovare il suo finale proprio nel luogo dove tutto è cominciato. Il club di Emanuele Filiberto ha così lanciato un appello: “Caro Ciro, da parte di tutta la società, un grande in bocca al lupo per questa nuova fase della tua vita, con l’augurio che possa regalarti serenità, soddisfazioni e nuovi traguardi”.

Poi l’invito, che lascia aperta una porta sul futuro: “Qualora un giorno lo riterrai, le nostre porte saranno spalancate per tesserarti anche soltanto per un giorno, farti indossare ancora una volta la maglia con cui tutto ha avuto inizio e permettere alla tua Torre Annunziata di riabbracciarti sul campo”. Un’idea dal forte valore simbolico, pensata per chiudere il cerchio nel luogo in cui la storia calcistica di Immobile è iniziata: “Sarebbe semplicemente un modo speciale per ritrovarsi, lì dove tutto è cominciato”.

Immobile come Szczesny? Ecco la risposta di Ciro

La speranza dei tifosi del Savoia è che Immobile possa seguire le orme di Szczesny. Nell’estate 2024, dopo il mancato rinnovo con la Juventus, il portiere polacco aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato. Poi, però, la chiamata del Barcellona, alla ricerca di un sostituto per l’infortunato Ter Stegen, lo convinse a tornare sui suoi passi e a indossare nuovamente i guantoni. Oggi Szczesny è ancora tra i pali del club catalano.

Per il momento Immobile non ha cambiato idea. Il 36enne attaccante, che ha appeso gli scarpini al chiodo solo pochi giorni fa, non ha dato segnali concreti di un possibile ripensamento. Il messaggio del Savoia, però, è arrivato forte e chiaro. Tanto che Ciro ha risposto sui social con una storia Instagram: “Grazie di cuore. Forza Savoia sempre”. Se a 46 anni Ronaldinho ha accettato la folle proposta del Ravenna, perché non immaginare anche il bomber di Torre Annunziata in campo? Una Serie C con Immobile e il b rasiliano ex Milan, Barcellona e PSG sarebbe davvero uno spettacolo.