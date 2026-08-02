Savoia, Emanuele Filiberto come Berlusconi e Suwarso: il Principe sogna la scalata di Como e Monza

Dal ritorno in Serie C dopo undici anni alla Serie A nei prossimi cinque, questa l'ambizione e la promessa di Emanuele Filiberto ai tifosi del Savoia

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Con la presentazione di squadra e staff davanti ai propri tifosi in occasione della serata di sabato 1 agosto è ufficialmente iniziata la nuova stagione del Savoia 1908, la prima in Serie C dopo 11 anni. Una stagione in cui la squadra campana punterà a crescere ancora per rispettare le grandi ambizioni della società, che attraverso Emanuele Filiberto ha confermato di sognare in grande e di puntare a essere in Serie A in cinque anni, un’impresa simile a quella riuscita nel recente passato a squadre come Monza e Como.

La promessa di Emanuele Filiberto

Dopo la cavalcata che ha portato il Savoia 1908 a vincere il girone i della Serie D che ha riportato il club tra i professionisti dopo 11 anni, per la squadra campana è ora di pensare alla nuova stagione, iniziata ufficialmente sabato 1 agosto con la presentazione di giocatori e staff davanti ai tifosi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Serie C per il Savoia non è però un punto d’arrivo, quanto una semplice metà di passaggio per una società dalle grandi ambizioni come quella campana. Almeno questo è l’obiettivo di Emanuele Filiberto, che dopo aver parlato di obiettivo Serie A tempo fa, ha ora rilanciato le aspettative, annunciando davanti ai tifosi che “tra cinque anni saremo in Serie A. Non abbiamo niente da temere ad altre società che festeggiano i 100 anni, gli 80 o i 60 anni. Noi siamo il Savoia e giocheremo in Serie A”. Una promessa che ha raccolto il favore dei tifosi, che hanno replicato con lo slogan: “Savoia devi vincere!”.

Dalla Serie C alla A, il Savoia come il Monza di Berlusconi e il Como di Suwarso

Un progetto ambizioso quello di Emanuele Filiberto che acquistò il Savoia 1908 nel 2022, ma che certamente non sarebbe un unicum nel panorama calcistico italiano degli ultimi anni. Già in precedenza altri imprenditori erano riusciti questa impresa, prendendo club nelle leghe inferiori e portandoli nel giro di qualche stagione in Serie A.

Un esempio è il Monza, che dall’acquisto da parte di Silvio Berlusconi avvenuto nel 2018 era riuscito prima a ottenere la promozione in Serie B nel 2019-2020 e poi in serie a due anni dopo nel 2021-2022. Un altro (e ancora più vincente) è quello del Como, acquistato nel 2019 dai fratelli Hartono, che poi affidarono a Suwarso, e promosso in Serie B nel 2020-2021 e poi nel 2024-2025 in Serie A, dove quest’anno sono riusciti a chiudere al quarto posto, ottenendo una storica qualificazione in Champions League. Grandi esempi di successo ai quali Emanuele Filiberto dovrà ispirarsi se sogna davvero di portare il Savoia nell’élite del calcio italiano.