Il Savoia di Emanuele Filiberto come Inter, PSG e Barcellona: l’annuncio del Principe infiamma i tifosi

La risposta del Principe al colpo Ronaldinho messo a segno dal Ravenna: il Savoia vestirà Nike come i top club europei. L'impegno: "Lo porteremo in Serie A"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Se il Ravenna sfoggia il colpo Ronaldinho, c’è un altro club di Serie C che può essere accostato a Inter, PSG e Barcellona. È il sempre più ambizioso Savoia di Emanuele Filiberto, che infiamma i tifosi con un nuovo annuncio: lo sponsor tecnico ufficiale della squadra di Torre Annunziata per la stagione sportiva 2026/2027 sarà la Nike.

Serie C, il Savoia di Emanuele Filiberto come Inter, PSG e Barcellona

I tifosi del club di Torre Annunziata stanno vivendo un sogno: prima la promozione in Serie C dopo un’attesa durata 11 anni, poi l’annuncio della Nike come nuovo sponsor tecnico. Non si tratta affatto di una novità di poco conto, perché il colosso dell’abbigliamento sportivo americano veste le più forti squadre del pianeta: Inter, Barcellona, Paris Saint-Germain, Chelsea, Atletico Madrid e Tottenham.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, il Savoia di Emanuele Filiberto si ritrova così accanto a corazzate come quella di Luis Enrique, reduce dal trionfo nelle ultime due edizioni della Champions League, e ai campioni d’Italia e di Spagna. “Una partnership prestigiosa che unisce la storia e l’ambizione del Savoia all’eccellenza del più importante marchio sportivo internazionale. Insieme per scrivere nuove pagine di successo”, ha annunciato il club oplontino, rispondendo simbolicamente al colpo Ronaldinho messo a segno dal Ravenna.

L’impegno del Principe: Savoia in Serie A

Nelle scorse settimane il ritorno tra i professionisti del Savoia ha rischiato di essere macchiato dalla grana stadio. Con il Giraud interessato da lavori finalizzati all’adeguamento dell’impianto alla Serie C, il club biancoscudato è riuscito a completare in tempo l’iter dell’iscrizione indicando l’utilizzo dello stadio De Cristofaro di Giugliano. Non è stato un percorso facile, come spiegato in una nota proprio da Emanuele Filiberto.

Che si è poi sbilanciato sul futuro del Savoia: “A chi ha provato ad approfittare delle difficoltà del momento per alimentare agitazione, diffondere sfiducia e mettere in discussione la credibilità del nostro progetto. A loro voglio mandare un messaggio molto chiaro. Il Savoia non si fermerà. Il Savoia non arretrerà di un solo passo. Il Savoia non rinuncerà mai alle proprie ambizioni”. E ha aggiunto: “Lo dico senza esitazioni. Il Savoia, il mio Savoia. Il Savoia di Torre Annunziata. Il Savoia che porta con orgoglio nel proprio nome una storia che appartiene all’Italia intera. Lo porteremo in Serie A. Questa non è una promessa. Le promesse appartengono a chi parla e poi dimentica. Questo è un impegno”.

La nuova divisa bianca fa impazzire i tifosi

Sui social i tifosi del Savoia hanno già scelto la divisa più bella tra quelle presentate: è la total white con colletto nero. “Se è un sogno non svegliatemi, per favore”, scrive Sergio sul profilo Facebook del club di Torre Annunziata. Michele, invece, sottolinea come la nuova maglia ricordi quelle del Real Madrid e del Santos. “Grandissimo colpo! Maglia e società al completo, ora i botti finali: 11 leoni”, aggiunge Alessio. Ora spazio al mercato. Le aspettative sulla rosa che sarà allestita agli ordini del nuovo allenatore Alessandro Formisano sono alte: il Savoia sarà subito in grado di lottare per i piani alti del campionato?