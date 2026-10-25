Il principe difende il presidente Matachione e annuncia che i calciatori non risponderanno più alle contestazioni sotto la curva. Ma sui social scoppia la polemica

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Tira aria pesante a Torre Annunziata. Dopo la contestazione dei tifosi allo stadio Alfredo Giraud in seguito al deludente pareggio contro il Cosenza, è intervenuto sui social anche Emanuele Filiberto. Duro lo sfogo del principe, che ha difeso il progetto Savoia e il presidente Nazario Matachione. Ma il post del principe ha finito per generare nuove polemiche.

Savoia, la contestazione dopo l’entusiasmo per la promozione in C

Solo pochi mesi fa la città vesuviana era in festa per celebrare una promozione in Serie C attesa da 11 anni. Ma l’entusiasmo ha ben presto ceduto il passo alla contestazione, esplosa dopo l’1-1 del Savoia contro il Cosenza.

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Probabilmente i tifosi speravano in un altro tipo di campionato, invece il club di Torre Annunziata nei bassifondi del Girone C con 11 punti conquistati in altrettante giornate. Sotto accusa sono finiti soprattutto il mercato condotto dalla società e l’allenatore Alessandro Formisano. Ed è in questo contesto che si inserisce la presa di posizione di Emanuele Filiberto.

Emanuele Filiberto, duro sfogo social: “I calciatori non lo faranno più”

“Quello a cui ho assistito ieri sera mi ha profondamente amareggiato. Abbiamo pareggiato, non perso, contro una società importante e storica. Siamo lì, a competere per i nostri obiettivi. Eppure, dopo tutti i sacrifici fatti, ho assistito a scene che trovo incomprensibili”. Esordisce così il principe, artefice della rinascita del Savoia, nel lungo post sui social rivolto alla piazza oplontina.

“Le contestazioni non sono iniziate ieri. Ci hanno accompagnato in tutte e tre le stagioni della nostra gestione, persino in quella della vittoria. E questo dovrebbe far riflettere. Il Savoia ha 118 anni di storia. Il mio cognome e il mio stemma ne custodiscono oltre mille. E so bene cosa significhi difendere una storia. Da oggi una decisione chiara: basta calciatori sotto la curva a rispondere alle contestazioni. I nostri ragazzi devono pensare a giocare. A proteggerli ci pensiamo noi”.

Il principe, Torre Annunziata e quella riflessione amara

Da Emanuele Filiberto arriva il sostegno totale all’operato del presidente. Il principe ricorda: “Onore al mio amico Nazario Matachione, al mio presidente, a un uomo vero che ieri si è messo davanti a tutti per proteggere i calciatori, la squadra e il nostro progetto. Abbiamo riportato il calcio professionistico a Torre Annunziata e acceso le luci dello stadio. E quando ci è stato chiesto di non lasciare al buio la festa della Madonna della Neve, abbiamo detto sì, contribuendo a illuminare il cielo della città”.

Il principe prosegue e dalle sue parole traspare amarezza: “Il nostro impegno non si ferma al campo. È anche amore e rispetto per Torre Annunziata e le sue tradizioni. Venerdì abbiamo portato in città Catello Maresca, un uomo che ha combattuto la criminalità organizzata. Forse qualcuno avrebbe preferito altro. Oggi comprendo meglio quegli imprenditori che ci dicevano: ‘Ma chi ve lo fa fare? Tanto non saranno mai grati’. Ma non confonderò mai una minoranza rumorosa con un’intera città. Alle polemiche continueremo a rispondere come abbiamo sempre fatto: con i fatti”.

Crisi Savoia, la reazione dei tifosi allo sfogo di Emanuele Filiberto

Le parole di Emanuele Filiberto non potevano lasciare indifferenti i tifosi del Savoia. “Ci mancavi solo tu, il quadro è completo. Dite sempre le stesse cose, ormai siete carta conosciuta. Quest’anno avete fallito. Siate più umili e scendete dal piedistallo”, commenta Gianni su Facebook. Domenico rincara la dose: “Chi paga ha il diritto di contestare. Non vogliamo vincere sempre e per forza, ma quantomeno vogliamo vedere la maglia sudata”.

Ciro non fa sconti: “Noi non siamo i Savoia, noi siamo il Savoia. Devi portare rispetto a questa squadra e alla città. Fate calcio, questa è l’unica cosa che vi chiediamo”. Carlo prova a mediare tra le parti: “Tutti questi comunicati non fanno bene, anzi. La società e la tifoseria devono essere coese il più possibile per raggiungere l’obiettivo della salvezza”.