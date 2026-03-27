Savoldi, l'ultimo commosso messaggio del figlio Gianluca: ecco quando ci saranno i funerali

Le esequie dell'ex bomber si terranno domani alle 10.30 presso la chiesa del cimitero di Bergamo, sul web continuano ad arrivare ricordi dei tifosi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Aveva dato nome anche ad un pallone, ai tempi del Napoli. Il “Savoldi” era bianco e azzurro (e come, se no?) abbastanza leggero ma adattissimo a fare la concorrenza al più popolare Super Santos. Negli anni partenopei Beppe Savoldi è stato un po’ tutto: goleador, cantante, incarnazione di un sogno irrealizzato e l’affetto del popolo è rimasto intatto a distanza di 50 anni. Ieri l’ex bomber è morto dopo una brutta malattia a 79 anni, domani si terranno i funerali a Bergamo, su Facebook arriva l’ultimo commosso messaggio del figlio Gianluca.

L’ultimo post di Gianluca Savoldi

L’amore non ha tempo, non conosce spazio, l’amore è. E in queste ore tutta Italia sta piangendo Beppe, il mio papà; sono davvero infiniti i messaggi che stiamo ricevendo da parte di persone che hanno la necessità di esserci, in qualche modo. Per chi volesse e potesse esserci comunico che la camera ardente è allestita in Bergamo presso la Casa del Commiato, in via Suardi 36 e accoglierà chi vorrà esserci tra le 8.30 e le 19 di oggi. L’ultimo saluto a Beppe avrà luogo domani, sabato 28 marzo, alle ore 10.30 presso la Chiesa Ognissanti del Cimitero di Bergamo.

Intanto, da parte nostra, solo un immenso grazie per tutto l’amore di cui ci state gratificando. Nel nome di Beppe.

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I ricordi commossi dei tifosi

Tantissimi i commenti: “Lui che volava altissimo per colpire di testa, sarà già in Paradiso. Grande campione e grande persona, idolo vero di noi napoletani. Unico, inimitabile Beppe gol.Un abbraccio a tutta la famiglia” e poi: “Il mio idolo! Giardini Saragozza anni 70, le sfide tra ragazzini sul prato, prima che arrivassero i vigili, poi sul cemento, con porte fatte con maglioni, ricordo sempre l’urlo al momento di scegliere il giocatore da impersonare, cercando di essere il piu veloce possibile perché era una sfida che si giocava sui millesimi di secondo e non volevo e potevo perdere! Ah già, l’urlo, il mio urlo: BEPPE SAVOLDI”

C’è chi scrive: “l mio idolo da bambino. la prima volta che andai a vedere il Napoli segnò tuo padre il gol dell’1 a 1 contro la Samp e fu cosi che mi innamorai del Napoli, grazie al tuo papà” e anche: “Piansi quando lasciò la maglia rossoblu, piango oggi nel suo ricordo di calciatore e uomo”, oppure: “Ho ascoltato più volte la “favola dei calciatori”. Mi ha preso un nodo alla gola indescrivibile. Condoglianze, Gianluca, Napoli non dimentica”

I tifosi hanno tanti ricordi: “Piccolo aneddoto. Per puro caso, durante la sua esperienza a Napoli, era nello stesso ristorante il giorno del matrimonio di mio zio” e poi: “Condoglianze Gianluca, ti ho conosciuto quando eri piccolo, venivi dentro lo spogliatoio con tuo Papà e giocavi con la palla, anch’io ero piccolo ho avuto il piacere di conoscere il Bomber Beppe, giocarci vicino stare a sentire i suoi consigli, lo guardavo come esempio di grande Professionista,GRANDE BOMBER RIP IN PACE” e anche: “Ricordo un gol al Cesena, dove Beppe Viola alla Domenica sportiva commentò ” e Savoldi arriva là,dove Oddo può arrivare solo in ascensore “. Rip mister due miliardi” e infine: “Ricordo da tifoso napoletano l’attesa notturna all’edicola di Via Roma per leggere la notizia dell’acquisto di Mister Due Miliardi al Napoli ! Che entusiasmo!! Che speranze di Scudetto !! RIP grande Campione”.