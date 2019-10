Sbk: Bautista vince gara 1, sciopero di alcuni piloti

Alvaro Bautista ha vinto gara 1 del round di Superbike in Argentina, che verrà ricordato per lo "sciopero" di alcuni piloti in protesta per le condizioni dell'asfalto: non partono Eugene Laverty, Marco Melandri, Sandro Cortese, Chaz Davies, Leon Camier e Ryuichi Kiyonari.

In pista solo in 12, il ducatista vince dominando davanti a Rea e Toprak Razgatlioglu. Il Mondiale costruttori è ancora aperto, la scuderia di Borgo Panigale deve recuperare 29 punti sulla Kawasaki.

SPORTAL.IT | 13-10-2019 09:14