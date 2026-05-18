Nel campionato Sbk, Nicolò Bulega allunga la striscia di vittorie con l'ennesima tripletta in Repubblica Ceca e si candida ancora una volta per andare in MotoGP ma anche Celestino Vietti e Luca Marini fanno sul serio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Oramai non fanno più notizia le vittorie di Nicolò Bulega nel campionato Superbike. Mera statistica aggiornare ogni fine settimana il grande libro dei record del pilota Ducati tra le derivate di serie. A Most, in Repubblica Ceca, un film già visto: un’altra tripletta e un Mondiale sempre più ipotecato.

Ma Bulegas vuole altro e non fa che ripeterlo. Vincere, stravincere il titolo SBK per avere in premio da Borgo Panigale un posto in MotoGP nel 2027. La palla passa a Dall’Igna, a Valentino Rossi ma anche Nadia Padovani. Ma sono in tanti a contendersi i pochi posti disponibili sulle Desmosedici del prossimo anno e anche Celestino Vietti e Luca Marini sono della partita.

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Bulega aggiorna il libro dei record: 19 vittorie di fila

Phillip Island, Portimao, Assen, Balaton Park e ora Most. In Ungheria il dominio di Bulega nel Mondiale Superbike In Repubblica Ceca il pilota Ducati ha calato il pokerissimo. Un’altra tripletta di vittorie tra sabato e domenica. Non passa weekend nel campionato Sbk che l’inno di Mameli risuoni nei vari circuiti. Questa volta, il numero ’11’ del Team Aruba ha dato spettacolo all’Autodromo di Most e il libro dei record si aggiorna: 19esima vittoria consecutiva, 15 da inizio stagione

Solo il compagno di squadra Iker Lecuona che condivide lo stesso mezzo del team ufficiale ha provato anche questa volta a rendergli dura la vita ma ogni volta che lo spagnolo sembra poter andare vicino a rompere il dominio, come in gara1, Bulega tira fuori un colpo di coda e finisce per allungare l’imbattibilità. La classifica piloti parla chiaro: quello di Bulegas è un monologo.

Bulega chiaro: “Merito la MotoGP”

Tra le varie dichiarazioni dopo la tripletta di Most, immancabile quella alla domanda sul suo futuro. Se ne parla e se ne è parlato parecchio. Bulega vuole la MotoGP e non lo nasconde più, anche nelle dichiarazioni: “Ho un ottimo rapporto con Ducati: mi hanno dato l’opportunità di diventare un pilota molto forte in Superbike e li ringrazio per questo, così come per il ruolo di collaudatore. Però credo di meritare un’opportunità in MotoGP. Se non dovessi averla, sicuramente non sarei felice. Vedremo cosa mi riserverà il futuro”.

Corsa a tre con Marini e Vietti per la VR46

Da Most a Barcellona o viceversa passando per l’Emilia Romagna. In Spagna Valentino Rossi ha parlato del probabile addio di Di Giannantonio che andrebbe a fare il pilota ufficiale in KTM. Considerando che uno dei due piloti sarà Aldeguer, l’altra Ducati VR46 per stessa ammissione del Dottore sarà una corsa a 4 tra Bulega, Morbidelli attuale pilota titolare, Marini e Vietti.

A riguardo il giovane Celestino Vietti che proprio a Montmelò ha vinto in Moto2 resta coi piedi per terra: “A me Valentino non ha detto nulla. Alla MotoGP ci penso perchè voglio andarci, ma non è una fissazione, darò sempre del mio meglio”. Luca Marini invece ha fissato i termini per la decisione per evitare di restare col cerino in mano: “Non c’è una data precisa entro cui decidere ma il 90% della griglia è praticamente deciso però restano 3/4 posti ancora liberi e tutti aspettano il momento giusto” le parole dette a margine dei test di Barcellona e riportate da GpOne.

Prossima tappa del Mondiale Superbike in Spagna!