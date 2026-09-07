A Magny Cours, Bulega torna a essere perfetto vincendo tre volte su tre e ipotecando il Mondiale di Superbike che potrebbe vincere già a Cremona: tutte le combinazioni possibili

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non solo Kimi Antonelli. Nel week end appena trascorso un altro italiano ha tenuto alta la bandiera tricolore del motorsport. E lo ha fatto per ben tre volte. Come gli capita praticamente da inizio stagione. Altro tris sul banco del Mondiale Superbike servito da Nicolò Bulega. Il pilota del team Aruba.it Racing-Ducati continua il suo dominio a suon di triplette, anche a Magny Cours, in Francia, aggiornando il libro dei record e conquistando un’altra fettona di titolo che arriverà quasi sicuramente in casa, a Cremona, nella terz’ultima tappa del campionato.

Bulega si ferma a 25 ma infila subito un’altra doppietta

Donnington è stata solo una parenteti “sfortunata”. Si fa per dire visto che comunque un 2 su 3 lo aveva piazzato anche lì. Ma a Magny Cours nel Gran Premio di Francia del Mondiale SBK, Nicolò Bulega è tornato a non lasciare nulla agli avversari se non le briciole. Altre tre vittorie, un’altra tripletta dall’alto di un dominio numericamente imbarazzante.

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Un’altra vittoria schiacciante per Nicolò, che porta il suo bottino stagionale a 26 successi su 27 round. Il pilota Ducati prossimo “sposo” del team VR46 in MotoGP, non ha lasciato scampo ai suoi rivali e con altri 62 punti conquistati ha messo oramai in tasca il Mondiale che potrà vincere in casa, a Cremona, tra tre settimane.

Bulega indomabile a Magny Cours

In Francia Bulega sabato ha conquistato tutte e tre le gare disputate sempre davanti a Iker Lecuona, compagno del Team ufficiale Aruba, l’unico capace di batterlo in Gara1 a Donnington. Lo spagnolo ci ha provato anche a Magny Cours, sempre, in tutte e tre le manche ma salvo riuscire a superare Nicolò e a battagliare i primi giri, ha poi dovuto sempre lasciare spazio allo strapotere di Bulegas.

Ipotecati i primi due gradini del podio ai due piloti ufficiali Ducati, sul 3° ci è salito Sam Lowes al sabato in Gara 1 e Yari Montella sia nella Superpole Race del mattino che in Gara 2 alla domenica. Per uno strapotere Ducati su tutta la linea. Da segnalare anche la collisione tra Jake Dixon e Álvaro Bautista alla curva 15, nel finale di gara. Entrambi sono andati larghi, ma il pilota Honda non ha visto rientrare in pista ed è entrato in contatto con lo spagnolo, che ha chiuso al 15° posto.

Bulegas “non vedo l’ora di andare a Cremona”

Queste le parole di Nicolò: “Iker è andato forte per tutto il weekend ma ogni volta che spinge di più, io metto in campo ancora qualcosa in più! Vincere è bello e non vedo l’ora di andare a Cremona. Ora abbiamo un grosso margine. Sarebbe molto bello vincere il titolo a Cremona. La cosa importante è continuare a vincere le gare”

Bulega sarà campione Sbk a Cremona: le combinazioni

Bulega ha al momento 146 punti di margine su Lecuona quando mancano tre Round alla fine, 6 gare e 2 Superpole: Cremona (26-27 settembre), a Estoril (Portogallo, 10-11 ottobre) e Jerez (Spagna, 17-18 ottobre). Nicolò potrà laurearsi campione del mondo già fra tre settimane nella gara di casa, a Cremona in caso in cui al termine di Gara 1 si ritrovi con 161 punti su Lecuona, in Superpole Race con 149 punti e alla fine di Gara 2 con 124 lunghezze.

Considerando che in Superbike di assegnano 25 punti per la vittoria in gara-1 e in gara-2, 12 per la Superpole Race per un totale di 62 punti per ogni weekend, se Bulega dovesse vincere Gara 1, potrà festeggiare il titolo già il sabato con Lecuona piazzato dal 6° posto in poi o ritirato. .