La star del cinema italiano, Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha voluto mandare un videomessaggio di congratulazioni a Nicolò Bulega per la vittoria del mondiale Superbike, anche grazie all'amico comune Massimo Giletti

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non Antonelli, non Bezzecchi, il personaggio del momento nel motorsport ha un solo nome e cognome: Nicolò Bulega! Domenica a Cremona è arrivata con largo anticipo di due gare la vittoria del Mondiale Superbike. Non sono mancati i complimenti in queste ore e anche il re incontrastato dei botteghini del cinema, Checco Zalone si è scomodato per congratularsi con il neo iridato della Sbk. Andandoasi ad aggiungere ai vari Dall’Igna e Domenicali, Max Biaggi, ultimo vincitore italiano del titolo Sbk e il suo amico Massimo Giletti che in un certo ha fatto da gancio a Luca Medici.

Bulega, la commozione di papà Davide

Un lungo messaggio tra un’intervista e l’altra. Lui sempre in fila, a gioire con Nicolò dopo averlo visto soffrire tanto. Papà Davide non ha condiviso con Bulega solo la passione per le moto ma tutto il percorso, i suoi alti e bassi, le sue vittorie da promessa del motociclismo e i fallimenti. Una rivincita personale per il pilota emiliano che si è risaputo trovare nelle derivate di serie e che ora, più maturo, è pronto a tornare nel Motomondiale dalla porta principale. Da buon padre è rimasto lì, a sostenere e lo dice apertamente nella lettera aperta scritta al suo figliolo:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Mentre il mondo intero applaude il tuo nome e ne vado fiero, io continuo a scorgere quel silenzio che ti portavi dentro nei momenti più duri. Il Mondiale ormai è storia: sei andato oltre ogni limite, ho avuto il privilegio di esserci, passo dopo passo, e ora il mio cuore è semplicemente pieno di orgoglio e felicità”.

Davide Bulega è un ex pilota. Una carriera di tutto rispetto. Nel Motomondiale ha corso per diverse stagioni negli anni ’90 nella classe 250cc, antesignana della Moto2, e poi nel Mondiale Supersport. Ma ha anche svolto un importante ruolo di collaudatore per la Cagiva nel progetto per la classe regina, all’epoca 500cc.

Max Biaggi e Nicolò Bulega, strade parallele

Prima di lui c’era il Corsaro Nero. Biaggi era stato l’ultimo vincitore di un Mondiale Sbk per l’Italia, nel lontano oramai 2012. Max si è un po’ rivisto in Bulega che ha scelto di fare un passo indietro, nelle derivate di serie, per ritrovare se stesso e il suo talento, proprio come fece Biaggi all’epoca lasciando la MotoGP per la Superbike dove poi avrebbe vinto due titoli: “Quel giorno lo ricorderò per sempre. Nicolò si ricorderà questa giornata per sempre. Nicolò, goditi questo momento”.

“Mi sentivo solo… – ha detto scherzando Biaggi al sito ufficiale della Superbike – Ora, con lui, mi sento molto più felice. Complimenti a lui perché ha dominato la stagione ed è bello che dopo un anno del genere passi in MotoGP”.

Dall’Igna e Claudio Domenicali, Ducati brinda a Bulega

Entrambi presenti a Cremona, spettatori interessati del trionfo, di Bulega e Ducati, di Bulega con Ducati. C’erano i vertici di Borgo Panigale, da Gigi Dall’Igna a Claudio Domenicali a esultare ed esaltare Nicolò. “Vincere con un pilota italiano per un marchio italiano come Ducati è il massimo, penso che la velocità in curva sia l’area in cui Nicolò dà il massimo. Penso anche che in questo momento sia molto forte, non è come in passato, credo che abbia imparato molto negli scorsi anni”.

Gli fa eco Domenicali: “Penso che sia una storia fantastica e non è ancora chiusa perché Nicolò è molto giovane e continuerà a correre con noi in MotoGP. È solo una fantastica pietra miliare, un bellissimo ritorno” le parole a GpOne.

Bulega, parla l’amico Massimo Giletti presente a Cremona

Era ai box, come un interno, uno di famiglia. Tra una puntata e l’altra de Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti si è goduto a Cremona, in prima linea, il successo di Nicolò Bulega, suo grande amico. Anche in questi giorni, il conduttore Rai ha ricordato di aver presentato un giovanissimo Bulega nella sua Domenica In, ospite insieme al mitico già allora Checco Zalone.

Da Giletti i più grandi complimenti per Nicolò: “Tanti anni fa c’era un bambino che aveva un grande sogno, diventare campione del mondo del motociclismo e allora lo invitai alla mia Domenica In e lì incontrò un altro numero 1, Checco Zalone. Oggi quel bambino è diventato campione del mondo della Sbk, erano anni che non vinceva un italiano e a dir la verità mi sono emozionato essendo anche stato lì a Cremona sabato”.

Il videomessaggio di Checco Zalone per Bulega

Ed è proprio Giletti, in memoria di quell’incontro casuale nella sua trasmissione, a lanciare il videomessaggio che Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha voluto fare a Nicolò Bulega: “Io lo sapevo che vincevi sennò mica facevo la foto con te. Auguri di cuore però vai piano! Che è un ossimoro. Ti saluto, i miei complimenti!”