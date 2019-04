Sbk, la Ducati verrà rallentata

Alvaro Bautista sta dominando la Superbike: il centauro della Ducati ha inanellato nove successi su nove prove, eguagliando il britannico Neil Hodgson, che fece lo stesso nel 2003. Le gare non hanno storia e Jonathan Rea è già staccato 39 punti in classifica generale. Ma tutto questo potrebbe cambiare a breve.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ad Assen la Ducati potrebbe perdere 250 o 500 giri di motore, dipenderà dall’analisi dell’algoritmo studiato da una società britannica per monitorare l’eguaglianza di prestazioni fra moto diverse, che in Superbike è stabilita per regolamento.

Rea però non si illude: "Ducati si sarà preparata, andranno forte anche con meno giri", sono le parole riportate dalla rosea. Intanto lo spagnolo 112 giri su 120 totali, se la gode: "Io e la Ducati siamo una cosa sola, mai

provato una sensazione simile".

SPORTAL.IT | 08-04-2019 11:00