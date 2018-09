Sbk: poker Mondiale per Rea

Jonathan Rea ha conquistato il quarto Mondiale consecutivo in Superbike. Il pilota britannico, in sella alla Kawasaki Ninja ZX-10RR, ha vinto Gara 1 del Gran Premio di Francia e si è matematicamente laureato campione del mondo, centrando l'iride per la quarta volta di fila.

Grazie a questa impresa, Rea eguaglia i mondiali vinti da Carl Fogarty: in Francia il centauro della Kawasaki ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Tom Sykes, con il podio completato da Xavi Forescon la Ducati Bami Racing. Quarta piazza per Savadori (Milwaukee Aprilia), quinta e sesta posizione all’arrivo per le Ducati Aruba di Davies e Melandri.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 16:00