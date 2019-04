Alvaro Bautista conquista la pole position del Gran Premio di Aragon, terzo round del Mondiale Superbike. Lo spagnolo in sella alla Ducati con il tempo di 1'49"049 ha messo in fila tutti i rivali. Seconda posizione per il rookie Sandro Cortese (+0″365) con la Yamaha R1 del team GRT, terzo Tom Sykes (+0″508) con la BMW.

Delude invece il campione del mondo Jonathan Rea, appena decimo in sella alla sua Kawasaki. Melandri ha ottenuto il tredicesimo crono.

SPORTAL.IT | 06-04-2019 12:41