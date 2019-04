Sbk, vittoria e record di Bautista

Partito dalla pole in una Gara 1 del Gran Premio d’Olanda di Superbike posticipata a questa mattina per le difficili condizioni meteo di ieri pomeriggio ad Assen, Alvaro Bautista ha dominato la scena sul TT Circuit, vincendo in sella alla sua Aruba.it Racing-Ducati.

Il 31enne centuaro spagnolo ha preceduto di 3″ il britannico Jonathan Rea (Kawasaki) e di 4″ l’olandese Michael Van Der Mark (Pata Yamaha), diventando così il primo pilota nella storia della Superbike a conquistare dieci vittorie in altrettante gare di apertura.

“E ‘stato incredibile, questo fine settimana per noi è stato difficile – ha detto Bautista – Non avevo sensazioni migliori rispetto al venerdì, ma ieri ho ritrovato il mio feeling con la moto. Abbiamo faticato di più con il freddo e oggi sapevo che è sarebbe stata difficile. Ho provato a spingere fin dall’inizio, ho fatto il mio massimo, spingendo al limite per tutta la gara. Sono contento della prestazione su questa pista e in queste condizioni”.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 10:15