Bulega chiama Dall'Igna dopo la tripletta a Portimao e svela il retroscena, che ansia in gara 2

Anche a Portimao, seconda tappa del Mondiale Superbike, Nicolò Bulega ha dettato legge con tre vittorie in altrettante gare e adesso Nicolò chiede a Gigi Dall'Igna un posto in MotoGP nel prossimo anno

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è Kimi Antonelli in F1, c’è Marco Bezzecchi in MotoGP e poi c’è Bulega in Superbike. L’Italia detta legge nel motorsport e lo fa a tutti i livelli. Nicolò continua la sua striscia perfetta nel Campionato Mondiale Sbk. Altra tripletta, dopo l’esordio in Australia l’alfiere della Ducati si è ripetuto in Portogallo. La sua “streak” tra lo scorso anno e questo inizio di 2026 si compone di dieci vittorie consecutive.

Lo strapotere di Bulega a Portimao

Dopo essersi portato a casa gara 1 nella giornata di sabato a Portimao, Bulega ha completato il tris domenicale. Nella Superpole, Nicolò non ha lasciato spazio a dubbi. È scattato subito in testa e ha vinto agevolmente. Il suo compagno di squadra, Iker Lecuona ha avuto una brutta partenza ed è stato costretto a rimontare posizioni chiudendo al secondo posto e dimostrando lo strapotere Ducati in SBK, battendo il beniamino di casa, il portoghese Oliveira.

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Nella seconda gara, Bulega ha fatto di nuovo il vuoto, con un’ottima partenza guadagnando subito spazio sugli avversari. Anche qui Leucona dopo una partenza difficile si è liberato facilmente di Oliveira e Alex Lowes mettendosi in caccia del compagno di Ducati che però ha allungato in modo decisivo nel finale. Solo un piccolo brivido per Bulega dal quale si è ripreso velocemente gestendo bene il finale fino alla bandiera a scacchi. Ancora sul podio Oliveira per la gioia dei portoghesi.

Nicolò vola in classifica ma che paura il freno in gara 2

Nella classifica generale, Bulega domina, dall’alto dei suoi 128 punti, tutti quelli a disposizione mentre Lecuona è ora secondo, ma a 56 punti dal compagno di squadra, quasi doppiato. Week end meno positivo per Axel Bassani che però resta terzo nel Mondiale ma vede avvicinarsi minaccioso Oliveira sempre più a suo agio sulla BMW.

Tutto liscio? Quasi. Bulega ha rivelato di aver avuto un problema al freno posteriore, sia nella Superpole che nel giro di formazione di gara 2 che lo ha fatto preoccupare: “Non so come mai, ma dobbiamo controllare, i miei meccanici hanno lavorato bene e l’hanno sistemato prima dell’inizio della gara, ma nel giro di ricognizione ero senza freno posteriore”.

Bulega, messaggio a Dall’Igna per la MotoGP

Due gare, un punto lo scorso anno. No, non è la Superbike ma è la MotoGP, chiodo fisso per Bulega che nella classe regina vuole tornarci. Ma sa che per farlo deve prima vincere il titolo SBK come gli anni scorsi è capitato a Toprak. Da Portimao, rispondendo a domanda precisa, come riporta GPOne, Nicolò ha mandato un messaggio a Gigi Dall’Igna, per un posto in Ducati nel 2027:

“Lo spero, perché sto dando il 100%. Non soltanto qui, ma anche a casa: sto lavorando molto duramente, perché so che questo può essere il mio anno e non voglio perdere l’opportunità di vincere. Sto lavorando sodo e spero che il duro lavoro dia i suoi frutti”

Lo scorso autunno, nelle ultime due gare europee, in contumacia Marquez, Ducati ha voluto premiare la fedeltà e la velocità di Bulega facendogli correre al posto dello spagnolo le ultime due tappe del Mondiale MotoGP. Nicolò ha accettato con entusiasmo, ha conquistato anche il suo primo punto confermando quanto sia difficile passare dalla Superbike alla MotoGP, chiedere ora a Razgatlioglu per avere conferma.

Intanto prossima fermata, Gran Premio d’Olanda, ad Assen, il 18 e 19 aprile.