Scala: "Parma, prendi Balotelli!"

Nevio Scala dice la sua sulla possibilità che il Parma ingaggi Mario Balotelli.

"Io lo prenderei – spiega a Tmw l'ex allenatore dei ducali -. Se lo gestissi io, il grande Mario sarebbe protagonista. Non lo dico per presunzione ma è un calciatore che va gestito in modo diverso dagli altri, con punte psicologiche differenti. E' chiaro che poi va guardato negli occhi per capire se ha davvero voglia e fame. Ha un carattere particolare però se trova un allenatore che gli dà fiducia e che instaura un rapporto di stima con lui, Mario potrà fare la differenza".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 18-06-2019 14:49