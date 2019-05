Scaloni: "Icardi? Ho scelto i migliori"

Il commissario tecnico della Nazionale argentina Scaloni ha motivato così la scelta di escludere Mauro Icardi di 23 convocati per la Copa America. "Crediamo che questi siano i migliori giocatori che abbiamo in questo momento. Abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo. Alcuni sono rimasti fuori a causa di infortuni, ma sono sempre stati presi in considerazione".

"Icardi? Quando si hanno così tanti giocatori tra cui scegliere, ci sono sempre dubbi. Spiegare tutto è difficile, ma alla fine la decisione è sempre la migliore per la squadra. Soffriamo quando lasciamo fuori dei giocatori, è il nostro lavoro ma non è facile".

SPORTAL.IT | 22-05-2019 12:31