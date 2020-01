Scambio a centrocampo, dietrofront di Inter e Napoli

Inter e Napoli hanno rinunciato allo scambio a centrocampo che avrebbe portato Allan a Milano e Vecino in Campania. Lo riporta 'Sky Sport'.

L'ipotesi dello scambio si era fatta largo negli ambienti delle due società negli ultimi giorni, ma l'idea è stata accantonata per diversi motivi: trovare un accordo economico che accontenti entrambi i calciatori è complesso, e in particolare Vecino non gradirebbe altre destinazioni nel campionato italiano.

I due club, in ogni caso, continueranno a valutare altre opzioni per rinforzare i rispettivi reparti di centrocampo.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 20:27