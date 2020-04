Scambio Barca-Juventus, i tifosi bianconeri: "Facciamolo subito!”

In attesa di una decisione definitiva sul campionato, i tifosi si accendono per le notizie di mercato e quelli della Juventus non fanno eccezione. A far discutere sul web i supporter bianconeri è un’indiscrezione lanciata dalla radio spagnola Rac1, secondo cui la Juventus potrebbe portare a termine un clamoroso scambio con il Barcellona: al centro dell’operazione due centrocampisti, dati entrambi con la valigia pronta.

Lo scambio Pjanic-Arthur

Il Barca, infatti, sarebbe sempre più interessato a Miralem Pjanic, elemento indispensabile negli ultimi anni per la Juventus che, però, per la prossima stagione pare avere un piano ben preciso: promuovere Bentancur come regista davanti alla difesa e ingaggiare un altro centrocampista con doti diverse, in grado di giocare da mezz’ala e di garantire inserimenti e ritmo all’attacco.

All’identikit tracciato dalla dirigenza bianconera corrisponde un giocatore che il Barcellona non ritiene più fondamentale per il proprio progetto, tra l’altro già accostato ad altre squadre europee, tra cui l’Inter: Arthur.

Il brasiliano sarebbe perfetto per i bianconeri: ha 23 anni, una notevole dote di talento, esperienza in un grande club e caratteristiche tecniche che corrispondono a quelle cercate da Paratici. Secondo l’emittente spagnola, Barcellona e Juventus potrebbero imbastire uno scambio alla pari, velocizzando l’operazione. Un’idea che stuzzica parecchio i tifosi bianconeri, pronti a lasciare andare Pjanic e ad abbracciare Arthur.

I tifosi approvano l’operazione

“Non lo conosco bene Arthur – commenta Marco su una delle pagine Facebook dedicate alla Juventus – ma mi auguro sia un regista di centrocampo. Ad ogni modo Pjanic può anche partire”.

“Magari ci cascassero…”, aggiunge Lorenzo criticando apertamente il bosniaco. “Uno scambio da fare al volo”, prosegue Giacomo, anch’egli convinto che Pjanic non rappresenti più il futuro della Juve.

Mauro, invece, scocca una frecciatina nei confronti dell’Inter: “Ma avete il permesso di Marotta per questa operazione? Arthur non l’avevano preso loro?”.

SPORTEVAI | 24-04-2020 12:06