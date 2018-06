Scambio di bomber tra Juventus e Bayern Monaco

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo attacco. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nelle prossime settimane potrebbe delinearsi una maxi trattativa con il Bayern Monaco per un possibile scambio tra i due rispettivi bomber, Gonzalo Higuain e Robert Lewandowski.

L'attaccante polacco ha confermato nei giorni scorsi tramite il suo agente l'intenzione di lasciare i campioni di Germania per provare una nuova esperienza. I rapporti tra i due club sono eccellenti, considerati gli ultimi affari Coman, Vidal, Benatia e Douglas Costa, e l'asse di mercato Torino-Monaco di Baviera potrebbe mietere ancora i suoi frutti.

Lewandowski, tra i bomber più quotati d'Europa, è nel mirino di altre grandi del Vecchio Continente, a cominciare dal Real Madrid. La Juventus in ogni caso non molla la pista Icardi ma è pronta a puntare forte sul polacco, che da tre anni viaggia a una media di 41 gol a stagione. L'estate si preannuncia caldissima.

"Robert sente il bisogno di cambiare e affrontare una nuova sfida. I responsabili del Bayern Monaco sono stati già informati. Le motivazioni di Robert non sono i soldi oppure una squadra in particolare, visto che praticamente ogni top club vorrebbe il miglior attaccante del mondo dalla loro parte", queste le parole alla Bild dell'agente del giocatore, Pini Zahavi.

Higuain per ora non commenta le voci che lo riguardano: "E’ stato un anno molto positivo – ha detto a TycSport -, mi sono sentito molto bene quest’anno e credo di aver avuto il maggior picco di forma. Quando si invecchia il corpo cambia e bisogna essere più attenti, anche nel gestire le forze a disposizione. Uno dei momenti migliori della mia vita negli stadi in Argentina sono stati senza dubio quei due giorni (l’allenamento aperto a Huracán, e l’amichevole contro Haiti alla Bombonera), in cui la gente ha dimostrato il suo affetto. È una cosa che a noi calciatori dà molta forza".

SPORTAL.IT | 03-06-2018 12:05