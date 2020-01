Scambio di centravanti tra Cagliari e Spal

Nelle ultime ore di calciomercato è arrivata l'ufficialità di una doppia operazione sull'asse tra Cagliari e Spal, che si sono scambiati due centravanti. I due cambieranno maglia, entrambi con la formula del prestito.

In Sardegna sbarca Alberto Paloschi, che poco spazio stava trovando negli schemi di Leonardo Semplici. Il suo posto a Ferrara sarà invece preso da Alberto Cerri, a sua volta reduce da una prima parte di stagione in cui ha inciso poco in rossoblù (una sola rete in questa stagione, decisivo per il 4-3 sulla Sampdoria).

SPORTAL.IT | 31-01-2020 20:19