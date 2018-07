Scambio di top player tra Napoli e Milan: Ancelotti dice sì

Aumentano drasticamente le percentuali di uno scambio di top player tra Napoli e Milan. Carlo Ancelotti ha dato il via libera alla trattativa per l'ingaggio dell'attaccante esterno dei rossoneri Suso: a Milano potrebbe quindi sbarcare Callejon, pilastro inamovibile degli azzurri di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riporta la Repubblica, la richiesta di Ancelotti è puramente tattica: Carletto vorrebbe giocatori abili tra le linee, in grado di giocare nel suo classico 4-2-3-1. Una scelta che favorirebbe l'arrivo di Suso, più adatto al compito, a scapito del connazionale, che nelle ultime cinque stagioni ha saltato appena due partite di campionato, andando a segno 57 volte in 188 match.

Intanto i partenopei devono fare i conti con il brutto infortunio capitato al neo portiere Alex Meret, sbarcato in Campania per 25 miloni di euro. Il giocatore si è rotto il braccio in allenamento: "Alex Meret ha subito in uno scontro di gioco una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. E’ stato immobilizzato", è il tweet del Napoli. Il giocatore, operato giovedì alla clinica Pineta Grande per ridurre la frattura composta dell’ulna sinistra, rientrerà a settembre e salterà così l'inizio del campionato.

"L'eredità di Sarri? È un vantaggio, non sono qui per cancellare, filosofia e stile sono simili. Mi piace squadra che controlli il gioco che è corta, concetti importanti. Una delle prime cose dette al presidente: cerchiamo di tenere quelli che ci sono, abbiamo giovani molto bravi e abbiamo trovato ottime soluzioni. E poi a me Hamsik centrale mi piace ha grande esperienza da mettere a disposizione del gruppo e proprietà di palleggio tali che in questo ruolo da regista, magari con un minor dispendio di energie, sono convinto farà benissimo. Mi piace l’ambiente, da avversario ho vissuto momenti esaltanti e mi stimola l’idea di regalare gioie a questa gente. Vivrò in città perché è una bella città. Ha un panorama magnifico", così Ancelotti a Dimaro.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 11:25