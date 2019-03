Scambio Dybala-Icardi, la risposta del web bianconero

Nell’ultimo match di campionato coinciso con la sconfitta per 2-0 contro il Genoa (la prima in campionato per la corazzata bianconera) ha ritrovato la titolarità, ma per Paulo Dybala il momento è quantomeno delicato. Sono molte le voci che parlano di un suo possibile addio alla Juventus a fine stagione, più precisamente si parla insistentemente di un possibile scambio con l’Inter che riguarderebbe un altro giocatore argentino, ovvero Mauro Icardi.

Il web vuole la Joya – Ma cosa ne pensano i tifosi della Vecchia signora? Un sondaggio fatto dal noto giornalista bianconero Massimo Pavan su Twitter evidenzia che la quasi totalità degli internauti juventini non vogliono assolutamente che questo scambio vada in porto. Le percentuali sono sorprendenti, ma più che altro i motivi che portano i tifosi a rifiutare sono sostanzialmente due: il carattere di Icardi (c’è chi scrive “Chi ci assicura che non farebbe anche con noi la sceneggiata che sta facendo con l’Inter?”) e l’essersi molto affezionati a Dybala, che con i suoi gol e le sue giocate ha saputo guadagnarsi l’affetto del pubblico.

Sia fatta la sua volontà – C’è da dire però che sulla sua eventuale partenza peserà anche ciò che vorrà fare il calciatore, perché difficilmente accetterebbe di buon grado di ripetere un’annata come quella in corso, dve ha segnato col contagocce e dove ha trovato assai meno spazio, chiuso dall’onnipresente Ronaldo, dal duttile Mandzukic e dalla crescita di Bernardeschi. Sarà presumibilmente un’estate molto calda sotto questo punto di vista.

