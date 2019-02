Scambio Dybala-Isco scatena polemica sul web

La storia ricorda un po’ quel vecchio Carosello: dareste due fustini in cambio di D…? Dalla Spagna infatti arriva la bomba di mercato che agita la Juventus:il Real Madrid offrirebbe Isco più 60 milioni di euro per Dybala. Stavolta però non è chiarissimo a tutti, quale sia il “detersivo di marca” che non va sostituito mai e quali i due fustini qualsiasi. Perchè Isco è da sempre un sogno di Allegri e perchè la Joya – amatissima dai tifosi – sta vivendo un momento difficile. Segna sempre meno, si sfianca in un lavoro diverso a centrocampo ed è sempre più una mezzala che una punta. La notizia di mercato è stata rilanciata in tutte le salse e sui social il popolo bianconero si divide a metà tra coloro che non vogliono neanche pensare all’idea di una Juve senza l’argentino e chi invece non aspetterebbe un secondo per accettare lo scambio.

CONTRARI – Il partito dei pro-Dybala è folto. C’è chi scrive: “Si mettano il cuore in pace. Dybala non si vende!”o anche: “Mai!!! Dybala non si vende. E spero vivamente che la società costruisca attorno a lui il futuro della squadra” o infine: “E ci metto anche una batteria di pentole i acciaio Inox 18/10 ! Mi voglio rovinare!!!”. C’è chi è scettico sulla valutazione della Joya: “60 milioni + ISCO…. quindi Dybala (2 goal in campionato, mai decisivo in Champions tranne quando non conta…) ha la stessa valutazione di Mbappe… sui 200 milioni” e chi è categorico: “Che si tengano Isco e i 60 milioni, non sappiamo cosa farcene ne’ del giocatore, ne’ dei soldi. Paulino rimane qua!”.

FAVOREVOLI – Sono sempre tifosi della Juve quelli che invece sposano l’idea: “AHAHAHA HAHAHAHAHAH 60+Isco per Dybala? Lo porto io in spalla a piedi da Torino a Madrid, e riporto Isco”, o anche “Se deve fare quel ruolo ci straguadagni con Isco”. C’è chi ironizza sull’utilizzo che farebbe Allegri dello spagnolo del Real (“Ma la fase difensiva Isco la fa ???”) ma la chiosa racchiude tutto: “Vogliamo bene a Paolino ma lo farei subito”.

SPORTEVAI | 08-02-2019 09:13