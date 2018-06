Scambio Higuain-Icardi, arriva il via libera

Si registrano passi in avanti importanti per quella che potrebbe rivelarsi la trattativa di calciomercato dell'ultimo decennio, lo scambio tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain.

A dare il via libera al clamoroso affare tra Inter e Juventus, secondo Tuttosport, sono stati i due tecnici Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Il primo si terrebbe volentieri Maurito, di cinque anni più giovane, ma se lo dovesse perdere avere un bomber come il Pipita in mano lo rassicurerebbe di più che doversi avventurare sul mercato, considerando anche i paletti del Fair Play finanziario che incombono sul club nerazzurro. Allegri, che guarda con molto interesse allo scambio, è intrigato dal possibile arrivo di Icardi, che con gli assist di Douglas Costa, Bernardeschi e Dybala aumenterebbe di molto il suo potenziale in zona gol.

Il quotidiano torinese cita inoltre gli ottimi rapporti tra Steven Zhang, figlio del patron di Suning, e il presidente della Juventus Andrea Agnelli: un altro fattore che potrebbe facilitare e avviare la trattativa.

Si ragiona sul conguaglio che la Vecchia Signora dovrebbe inserire nell'affare: la somma si avvicinerebbe ai 50 milioni di euro, ma ancora non c'è accordo. Le due parti si risentiranno presto, ma non subito: Higuain è per ora concentrato solo sul Mondiale con l'Argentina, mentre Icardi è partito per le vacanze, portandosi dietro la moglie-procuratore Wanda Nara.

Mercoledì Higuain ha aperto a un possibile addio alla Juventus, ma ha strizzato l'occhio alla Premier League: "Per adesso mi trovo bene e sono felice alla Juventus, mia figlia per adesso crescerà a Torino, ma mi piacerebbe giocare in Premier League. Ho un contratto con la Juve e nessuno mi ha comunicato niente in vista della prossima estate. Sono tranquillo ma un giorno mi piacerebbe andare in Premier, è il campionato più bello del mondo. Le partite inglesi sono uno spettacolo".

SPORTAL.IT | 07-06-2018 08:15