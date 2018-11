Scambio in vista tra Samp e Bologna

Trattativa in vista tra Bologna e Samp per il mercato di gennaio.

Il club emiliano cerca un attaccante da poter affiancare a Federico Santander e, tra i tanti profili seguiti dalla dirigenza, c’è anche quello di Dawid Kownacki, centravanti polacco di proprietà della Sampdoria.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Bologna avrebbe messo sul piatto il cartellino di Mattia Destro per convincere i blucerchiati a lasciar partire il giocatore. Kownacki sta faticando a trovare spazio nell’undici titolare di Giampaolo (solo 115 minuti disputati in questa prima parte del campionato) e potrebbe prendere in considerazione l’idea di un trasferimento.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 16:20