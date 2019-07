Scambio Milan-Roma scatena la rivolta del fan rossoneri

Che Suso sia sul mercato non è una novità, che piaccia alla Roma neanche ma finora l’affare non è andato in porto. Maldini e Boban chiedono soldi freschi per lo spagnolo, che porterebbe una bella plusvalenza in cassa visto che fu preso praticamente a parametro zero, il club giallorosso non vuole sfondare un tetto di budget e allora che si fa? Secondo alcuni giornali l’ultima idea sarebbe quella di uno scambio più conguaglio a favore del Milan. Ovvero inserire Nzonzi nella trattativa per portare Suso alla Roma. Massara – si legge – continua a stimarlo malgrado la pessima scorsa stagione e potrebbe essere il modo per abbattere il costo dello spagnolo anche se chissà se Giampaolo lo ritiene l’elemento giusto.

LO SCAMBIO – Suso è una richiesta di Fonseca, che lo vede perfetto nel suo 4-2-3-1, grazie alla sua posizione di esterno largo a destra e Nzonzi inserito nella trattativa potrebbe ammorbidire le richieste del Milan, che finora non si è mosso dalla valutazione di 40 milioni di euro data a Suso. La voce del possibile scambio più che mettere in ansia i milanisti li ha scatenati in commenti ironici e sarcastici. Il no al centrocampista francese è unanime: “Se mai con Nzonzi aumenta il costo di Suso” o anche: “Date la 104 immediata a chi scrive di Nzonzi, a chi la riporta nella rassegna stampa e a chi ci crede davvero”.

LE REAZIONI – Nessuno crede che il Milan possa fare un passo simile: “Massara neanche da ubriaco penserebbe ad una roba del genere, presumo” o anche: “Alto, lento, tecnicamente modesto, in lá con gli anni, è quanto di più lontano possa esserci dal prototipo di centrocampista di Giampaolo”. Il ruolo di Nzonzi per i fan rossoneri è un altro: “A Gianpaolo va bene per fare la barriera nelle punizioni” o anche: “Nzonzi servirebbe giusto per raccogliere gli accappatoi dopo le docce”. Infine commenti ironici: “Devono scegliere tra 38 milioni o 45 + Nzonzi” oppure: “Quindi dovremmo vendere Suso e Kessie per fare spazio a Nzonzi…serve l’alcool test”.

SPORTEVAI | 23-07-2019 09:17