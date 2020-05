Scambio Roma-Juventus, Fonseca blocca tutto

Juventus e Roma sono state protagoniste di diversi scambi di mercato negli ultimi anni. Operazioni anche inattese, che hanno diviso le rispettive tifoserie. A rinsaldare i buoni rapporti tra i due club era stata ipotizzata una nuova operazione, quella che avrebbe visto il trasferimento a Torino di Bryan Cristante e di Rolando Mandragora a Roma, ma a stoppare l’ipotesi sul nascere l’ipotesi sarebbe stato l’allenatore dei giallorossi Paulo Fonseca.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico portoghese avrebbe posto il veto alla cessione del centrocampista italo-canadese, fulcro della mediana della Roma da ormai tre stagioni e fresco di rinnovo del contratto fino al 2024.

Nonostante la valutazione dei calciatori sia simile, di circa 30 milioni, e nonostante la buona stagione con l’Udinese di Mandragora, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, l'operazione non sembra quindi destinata a concretizzarsi. Fonseca, già concentrato sul prossimo mercato in attesa di avere notizie sull’eventuale conclusione dell’attuale campionato, non sembra voler prescindere da Cristante nella costruzione della Roma del futuro.



