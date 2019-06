Scambio tra Juve e Inter, c'è la benedizione di Pistocchi

Per il momento è solo una suggestione, una possibile e clamorosa maxi operazione tra due club che non si amano, ma che potrebbero accomodarsi attorno a un tavolo e discutere. Lo scambio tra Dybala e Icardi, intanto, ottiene una benedizione a sorpresa. È quella di un giornalista seguitissimo su Twitter.

Il Tweet – Maurizio Pistocchi sul suo profilo social commenta così la suggestiva trattativa sull’asse Milano-Torino: “Lo scambio Dybala-Icardi sarebbe una ottima operazione per entrambe: Dybala è perfetto per fare la seconda punta con Dzeko, Icardi con Sarri farebbe 40 gol. Ma Sarri potrebbe tornare al 4-3-1-2, con Bernardeschi trequartista alle spalle di CR7 e Dybala”.

Le reazioni – I tifosi, tuttavia, sono piuttosto scettici. Di entrambe le squadre. Nessuno vuole rinforzare una diretta concorrente, qualcuno – inoltre – non vuole privarsi di un campione che, per motivi diversi, nell’ultima stagione non ha reso secondo le aspettative. La prima osservazione sul Tweet di Pistocchi è di natura tattica: “Ma quando mai Sarri ha giocato col trequartista, Maurizio? Sempre coi due esterni e la punta ho visto le sue squadre”, con risposta immediata del giornalista Mediaset: “A Empoli giocava con il 4-3-1-2: il trequartista era Saponara”. Uno juventino, invece, è indignato: “Per entrambe? Con questo scambio la Juventus risolverebbe un problema dell’Inter prendendo un giocatore in rotta con ambiente e spogliatoio accollandosi lui e la mogliettina dando pure agli avversari un giocatore più valido. Allucinante il solo pensarlo”. Anche gli interisti non sembrano entusiasti: “Dzeko è un giocatore finito. Sostituire Icardi con Dzeko penso sia una delle cose peggiori che l’Inter possa fare”. E un altro follower, parafrasando un celebre passaggio di un film di Fantozzi, scrive: “Lo scambio Dybala-Icardi è una cagata pazzesca, scambio favorevole all’Inter. Icardi per l’Inter è un problema e non deve risolverglielo la Juve, in coppia con CR7 non lo vede bene, non sa dialogare con i compagni. Dybala invece nel 3-5-2 di Conte in coppia con Dzeko è perfetto”.

SPORTEVAI | 10-06-2019 10:30