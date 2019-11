Scambio tra Roma e Napoli: tifosi giallorossi scatenati

La situazione all’ombra del Vesuvio non è delle migliori sia a livello di classifica che di morale. Molti giocatori sono sul piede di partenza, soprattutto quelli che hanno il contratto in scadenza. fra questi c’è l’albanese Elseid Hysaj, per il quale sembra esserci un interessamento della Roma. Siccome anche i giallorossi hanno un terzino (che però è unv ero jolly) in partenza, ovvero Alessandro Florenzi, ecco che si apre uno scenario interessante.

Autostrada del sole – Direzione nord verso Roma per Hysaj, percorso inverso per il nazionale italiano. Si è parlato di verie destinazioni per Florenzi, ma la pista che potrebbe fargli fare lo stesso percorso fatto da Manolas sembra concreta. E come per il greco il malcontento dei tifosi giallorossi non si è fatto attendere.

Rabbia sui social – Dire che questo scambio ai romanisti non piace è riduttivo. Su Twitter c’è chi scrive “Ma sono completamente impazziti? Lasciamo andare un giocatore importante per uno che non merita nemmeno di allacciargli le scarpe? No vi prego, ditemi che è uno scherzo” e chi rincara la dose con “Se veramente fanno una cosa del genere significa dire ai tifosi ‘Contestateci per favore’. E poi la società si lamenta”.

Approvato dagli azzurri – Dall’altro lato invece i tifosi napoletani sono totalmente favorevoli, anche per fare un dispetto ai rivali dopo quanto è accaduto in passato. Si riassume bene il tutto col commento di un tifoso che scrive “Se dopo aver preso Manolas e avergli rifilato quel pacco di Diawara per una cifra assurda facciamo anche questo scambio rido fino al 2030″.

SPORTEVAI | 15-11-2019 11:58