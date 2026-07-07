La guerra di potere con Ceferin e l'UEFA e la volontà di spostare il potere verso le altre confederazioni: ma stavolta il boss della FIFA ha perso la faccia.

A far giustizia ci hanno pensato i Diavoli Rossi, col rotondo 4-1 che ha spento i sogni di gloria dei tifosi statunitensi e di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti s’era mosso in prima persona per far annullare la squalifica a Balogun, l’attaccante più forte della sua Nazionale, e averlo a disposizione contro il Belgio. Ma l’ingerenza del tycoon non è bastata agli USA per ribaltare il pronostico e approdare ai quarti di finale dei Mondiali più discussi di sempre. Uno a quattro, con tanto di balletto provocatorio di Lukaku a “sfottere” The Donald sul finale del match. Viene da chiedersi, a bocce ferme e a mente fredda: caro Infantino, ne è valsa la pena perdere la faccia in questo modo?