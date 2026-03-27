Scandalo per video esultanza azzurri, ha fatto bene la Rai a trasmettere le immagini? Dì la tua

Dimarco e Pio che gioiscono dopo i rigori che hanno promosso la Bosnia ai danni del Galles nei playoff Mondiali continuano a far discutere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando un allenatore voleva motivare i propri giocatori, soprattutto in passato, era solito mostrare brani di interviste dei prossimi avversari o articoli di giornale in cui si parlava con sufficienza della loro squadra, magari appendendoli ai muri degli spogliatoi. Oggi – nell’epoca dei social – è bastato un video catturato quasi di nascosto per scatenare una polemica in vista della finale dei playoff tra Italia e Bosnia.

Il video della discordia

Alla fine di Italia-Irlanda del Nord le telecamere della Rai si sono soffermate su un gruppetto di azzurri, dove si vedono Dimarco e Pio Esposito in prima fila, mentre esultano per la qualificazione ai rigori della Bosnia ai danni del Galles. Un frame molto breve ma che ha avuto il potere di indignare i bosniaci e scatenare una bufera sul web. Ha fatto bene la Rai a mostrare quelle immagini?

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La rabbia della Bosnia

I bosniaci non l’hanno presa affatto bene: “Guardate la mancanza di rispetto e l’arroganza dell’Italia. Stavano già festeggiando dopo che abbiamo vinto ai rigori. Ne terremo conto a Zenica!”, scrivono i bosniaci su X. Facile dedurre che allo Stadion Bilino Polje di Zenica la nazionale troverà un clima ancor più rovente.

L’accusa di Ravezzani

Per Fabio Ravezzani il video non andava trasmesso. Scrive su X/twitter il direttore di TeleLombardia: “L’errore (grave) è stato rubare queste immagini e mandarle in onda come fossimo al Grande Fratello”

Dello stesso avviso il giornalista di Panorama Giovanni Capuano: “Un momento umanissimo e pure misurato (la testa di serie perde, giocherai con un avversario sulla carta meno forte), durato tre secondi. Il problema non è cosa hanno fatto i giocatori dell’Italia scoprendo di dover sfidare la Bosnia e non il Galles, ma aver esibito quella reazione umana e contenuta come feticcio televisivo. Nell’era dei social”.

I tifosi si spaccano sul web

Tantissimi i commenti sul web: “Trasferta più vicina rispetto al Galles mettiamoci pure questo” e poi: “Presa da dietro una vetrata, non sapevano neanche di essere ripresi, si sta montando una polemica incredibile, siamo un paese finito” e anche: “Se la Juventus di Luciano Moggi avesse fatto un teatrino del genere nella scelta tra due squadre del genere penso li avrebbe cacciati tutti. Il livello infimo dell’Italia si vede anche da queste cose… Esultare per non giocare vs Galles”

C’è chi scrive: “Reazione normale e misurata (non accade spesso, quindi mi fa piacere scriverlo). Assurda la RAI ad aver mostrato il momento” e poi: “Classica arroganza di chi poi paga tutto. Non va bene esultare ora, si esulta martedì. Ci vuole rispetto per la Bosnia e per l’avversario che andremo ad affrontare. Bisogna essere concentrati, non si va mai convinti di essere più forti” e ancora: “Una delle poche volte che do ragione ad Adani, va bene farlo ma non mandarlo in onda. Se poi non li batti e ti sfottono occorrerà stare zitti e incassare”

Il web è diviso: “Ma cosa vuol dire? Che uno mostri o meno le immagini, la cosa grave è che questi non imparano mai dagli errori del passato e scenderanno in campo martedì credendo di aver già vinto contro una squadra inferiore a loro, che in realtà troppo inferiore non è” e poi: “Vero. Non trovo così sconvolgente avessero una preferenza (magari altri giocatori preferivano il Galles). Non li ho visti saltare o brindare e non ci vedo per forza mancanza di rispetto stavolta. Trovo scorretto averli ripresi (immagino poco chiare,perché quasi rubate). Regia pessima” e ancora: “Io mi domando chi fosse alla regia in quel momento. Incompetenti al comando” e infine: “Quelli della regia Rai hanno fatto un errore. Detto che loro potevano tranquillamente rimanere nello spogliatoio e non mettersi lì davanti alla postazione della Rai”

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