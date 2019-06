Scandalo Qatar 2022, rilasciato Platini

Michel Platini, 63 anni, non è più in stato di fermo. Le Roi, interrogato nella giornata di martedì in relazione all’inchiesta legata all’assegnazione della Coppa del Mondo, edizione 2022, al Qatar, è tornato, come rivelato da France Football, in libertà.

William Bourdon, avvocato di Michel Platini, ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto chiare su quanto accaduto nelle ultime ore: “Non è più in stato di fermo: è stato alzato un polverone per niente”. E’ stata rilasciata anche Sophie Dion, ex consigliera per lo Sport dell’Eliseo. Come Le Roi, anche Sophie Dion è stata interrogata per capire se ci siano state o meno irregolarità nella vittoria del Qatar come Paese ospitante del Mondiale 2022.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 08:15