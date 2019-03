Scardina: "Voglio il titolo IBF"

Venerdì, al Superstudio Più di Milano, Daniele Scardina affronterà il finlandese Kekalainen per il vacante titolo internazionale dei pesi supermedi IBF. Una grande occasione per il boxer milanese; "Lui è un buon pugile, molto tecnico ma sono pronto a batterlo".

Scardina ha le idee chiare: "Quando non mi alleno, lavoro come istruttore di pugilato. Quindi, vivo in palestra. Voglio diventare Campione del Mondo. Per questo, vincere il titolo IBF è fondamentale". Tra gli altri match in programma, da segnalare la sfida Prodan-Jamoye per il vacante titolo internazionale dei pesi welter IBF.

SPORTAL.IT | 06-03-2019 10:30