Scariolo: "Ecco perché non mi piace sfidare l'Italia"

"Devo ammettere che non mi piace affrontare l’Italia innanzitutto per questioni emotive e sentimentali. Stavolta, però, ci sono anche serie ragioni tecniche. Secondo me i primi 6 giocatori sono di altissimo livello, la spina dorsale è piena di talento, mentre chi va a completare l’organico possiede comunque la tecnica, la fame e la voglia di emergere. L’Italia, poi, ha tanti giocatori di taglia media e quindi può giocare in molti modi. No, non mi fa stare tranquillo".

Così il coach della Spagna Sergio Scariolo, con la Gazzetta dello Sport, a poche ore dalla sfida con gli Azzurri al Mondiale.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 12:10