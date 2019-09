"Non credo esista Paese al mondo che curi con attenzione, competenza e mezzi i propri giovanissimi come fa la Spagna, che non solo ha impianti enormi per l’attività di vertice, ma anche magnifiche strutture di base. In Italia purtroppo non è così. È un problema sportivo, ma anche politico e culturale".

Sergio Scariolo si è così espresso nel corso di un'intervista concessa al 'Mattino' di Padova.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 21:49