Scaroni: "Il Milan deve stare in Champions"

"Sul piano sportivo non ci siamo posti di andare in Champions quest’anno anche se credo che è lì che il Milan debba stare. Mi sono fatto l’idea che, per come si è evoluto il calcio, lo scudetto sia diventato meno importante, per il Milan sarebbe meglio essere e fare bene in Champions", parole di Scaroni, presidente del Diavolo, al Corriere della Sera.

Il neo presidente si sofferma anche su Gattuso: "Deve stare tranquillo, ma non credo che si agiti. E’ il mio allenatore, intanto perché ha fatto bene. Poi mi piace perché prende il suo lavoro con una serietà totale, ha un’aria che dice a tutti che con lui non c’è niente da ridere. Lo trovo simpatico e utile".

SPORTAL.IT | 14-09-2018 09:35