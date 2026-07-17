Scarpa d’oro, Mbappé può beffare Messi in caso di parità di gol e assist, come possono essere decisivi 11 minuti

Il bomber francese e la Pulce finora hanno segnato 8 gol a testa, l'argentino vanta un assist in più me se verrà raggiunto rischia di arrivare solo secondo

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Per la coppa del Mondo è fuorigioco ma Kylian Mbappè vuol prendersi una piccola rivincita su Messi. Oltre al titolo mondiale, infatti c’è ancora un altro premio da assegnare: la Scarpa d’Oro. La Pulce e il bomber francese arrivano all’ultima giornata a pari merito con otto gol, anche se l’argentino ha un assist in più, quattro contro i tre del francese . Pertanto, al momento Messi è in testa alla classifica, ma i giochi non sono ancora fatti e c’è un dettaglio che potrebbe consentire all’attaccante del Real Madrid di beffare Leo.

Lotta serrata per la Scarpa d’oro

Mentre il capitano argentino giocherà la finale contro la squadra di Luis de la Fuente , Mbappé avrà comunque l’opportunità di incrementare il suo bottino nella finale per il terzo posto contro l’Inghilterra .I criteri per l’assegnazione della Scarpa d’Oro Adidas in caso di parità sono chiari. Il premio viene assegnato al giocatore che segna più gol durante il torneo. In caso di parità, viene considerato il numero di assist ufficialmente registrati dal Gruppo di Studio Tecnico della FIFA . Se la parità persiste, il premio va al giocatore che ha giocato meno minuti.

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I criteri in caso di parità

Tenendo conto di questi criteri , se la classifica dovesse concludersi così com’è ora, Messi vincerebbe la Scarpa d’Oro grazie al numero di assist, dato che ne ha quattro , uno in più di Mbappé .Nel caso in cui entrambi i giocatori terminassero con lo stesso numero di gol e assist, entrerebbe in gioco un terzo criterio: i minuti giocati . In questo scenario, Mbappé avrebbe il vantaggio , avendo accumulato 609 minuti contro i 620 di Messi. Il giocatore dell’Inter Miami è penalizzato in particolare per i due tempi supplementari disputati contro Capo Verde e la Svizzera.

Se dunque Mbappé fornisse un assist contro l’Inghilterra e Messi terminasse la finale senza segnare né fornire assist , entrambi sarebbero a pari merito con otto gol e quattro assist . La Scarpa d’Oro verrebbe quindi assegnata in base ai minuti giocati. Attualmente, il francese ha giocato 11 minuti in meno , quindi rimarrebbe in vantaggio a condizione che, nelle rispettive partite finali, non giochi più di dieci minuti in più rispetto a Messi.