Magliette, scarpini, tute e pantaloncini: così Nike veste chi ama il calcio e lo pratica

Metà dei maschi italiani era destinata a giocare in Serie A ma, lo sappiamo tutti, quel maledetto crociato ha posto fine a numerosi sogni. Ciò non vuol dire, però, che si debba rinunciare a indossare un completo tecnico da vero professionista. Che si voglia giocare al campetto con gli amici o iscriversi a un torneo semiprofessionale, perché non scegliere il meglio: scarpe e abbigliamento Nike. Il catalogo però è tutt’altro che “minimal”, ma per fortuna esistono le guide per gli acquisti.

Di seguito uno sguardo complessivo, partendo dallo strumento cardine di un calciatore, i piedi. Ottimi scarpini rappresentano l’altra faccia di una medaglia che ha il talento impresso dall’altra parte. È fondamentale indossare le giuste calzature, studiate per il proprio stile.

Che dire invece di gambe e torso? Meritano una traspirabilità studiata in laboratorio, per evitare che la sudorazione possa impedire una resa eccellente. Che si corra o si segni in un grande stadio o in un piccolo campetto, il calcio non cambia i propri parametri e i calciatori non mutano le proprie necessità.

Scarpe Nike da calcio

Si può dire che sono attualmente due le scuole di pensiero principali per quanto riguarda le scarpe Nike da calcio. Da un lato abbiamo i fan Mercurial e dall’altra chi ha di colpo cambiato strada, aderendo alla religione Phantom. Approcci differenti che mirano a rispondere alle specifiche esigenze di calciatori, amatoriali o meno, con uno stile di gioco ben riconoscibile. Insomma, dimmi che scarpa scegli e ti dirò chi sei, o quantomeno in che modo ti comporti in campo.

Chi è affascinato dalle Nike Mercurial Superfly 10 Elite vive per la velocità. Magari non un quarto di miglio alla volta come Toretto, ma ha bisogno d’essere in grado di scattare il più rapidamente possibile. Questo modello è leggerezza pura. Una Elite con un’unità Air Zoom migliorata a 3/4, che si traduce in una reattività mai provata. In campo, di fatto, si ha un alleato nascosto nel saltare l’uomo e avere la meglio su quelle retrovie fin troppo affollate.

La velocità è però nulla senza controllo, così questo modello presenta una maggior superficie occupata da Nike Gripknit. È un materiale aderente che garantisce una migliore gestione di palla in quei rapidi dribbling che lasciano il difensore in silenzio a riflettere sulle proprie scelte nella vita.

Se non bastasse tutto ciò, parliamo della più sottile tomaia Mercurial mai realizzata. È interamente in Atomknit, un Flyknit robusto e leggero, che riduce il peso sui lati, assottigliandosi, senza mai lesinare sul supporto. Controllo, rapidità e protezione, per una scarpa che, come nessun’altra, avvicina il piede al pallone.

Prima di scegliere la propria fede, sarebbe il caso di studiare attentamente. E allora ecco che sul secondo altare ritroviamo la Nike Phantom 6 Low Elite. Non manca il “flag” nella casella leggerezza ma, ovviamente, non siamo ai livelli di Mercurial. Chi valuta questi scarpini lo fa perché è alla ricerca di un’elevata ammortizzazione al contatto con il pallone, ma non solo. Il chiodo fisso è necessariamente la precisione. Ciò non vuol dire essere il membro più lento della squadra ma, di fatto, preferire un totale controllo su ogni giocata. Che si tratti di passaggi, tiri o cambi direzione con palla al piede, sbagliare non è contemplabile.

Potenziata a sua volta con Nike Gripknit, che garantisce aderenza, vanta inoltre tacchetti conici per una miglior trazione e un chiaro vantaggio nei movimenti improvvisi.

Abbigliamento Nike da calcio

Nel calcio le giuste scarpette fanno la differenza, certo, ma i capi tecnici sportivi non si limitano a ciò che avvolge i propri piedi. Alziamo lo sguardo, raggiungendo gambe e torso, scoprendo le migliori proposte d’abbigliamento Nike da calcio.

Non c’è partita senza allenamento, ed ecco i pantaloni Nike Academy. Un capo in maglia liscia e traspirante, in grado di non stressare il corpo o accaldarlo eccessivamente. Ciò vuol dire riuscire a mantenere la concentrazione necessaria in campo, senza altre preoccupazioni, grazie anche allo slim fit e ai bordi con zip.

Il sudore è inevitabile se ci si allena davvero, certo, ma la tecnologia Nike Dri-FIT tiene a bada il problema, favorendo una rapida evaporazione. Pelle asciutta si traduce in maggior comfort, come quello consentito dagli inserti laterali in mesh per una miglior circolazione dell’aria.

Il duro allenamento va anche sfoggiato, certo, ma è davvero necessario presentarsi all’allenamento a petto nudo? Meglio optare per una maglia da calcio Nike Strike. Il suo tessuto elasticizzato a quattro vie presenta la già citata tecnologia Dri-FIT.

Un capo traspirante, in grado di garantire freschezza in ogni circostanza, anche la più stressante. Sulle spalle presenta inserti in mesh per maggior traspirabilità e gli occhielli per il pollice sono studiati per maggior copertura, certo, ma anche per tenere le maniche al proprio posto in qualsiasi movimento.

Assodata la necessità di indossare capi d’abbigliamento tecnici Nike dai piedi alle spalle, parliamo dei vantaggi di una tuta Nike Academy. La giacca ha un design con zip a tutta lunghezza, mentre i pantaloni presentano una canonica cintura elastica con laccio.

È stata pensata sia per il riscaldamento in campo o in palestra che per il tempo libero. Una tuta in maglia traspirante, con tecnologia Dri-FIT che tiene alla larga il sudore. La pelle resta asciutta e si gode del benessere garantito da un tessuto morbido, fresco e leggero.

Per quanto sia importante allenarsi in maniera costante, è tutto un po’ fine a se stesso se non ci si mette alla prova sul terreno di gioco. Si scende allora in campo con gli short da calcio Nike Academy. Modello slim fit con tecnologia Dri-FIT, traspirante e in grado di disperdere il sudore. Pelle fresca grazie agli orli e inserti laterali in mesh, con tasche con zip per un utilizzo sul terreno di gioco, in palestra o anche nel tempo libero.

Academy e Strike sono le linee studiate da Nike per un allenamento comodo, traspirante e professionale. Le soluzioni sono svariate, come già indicato, ed ecco altre proposte. Questa maglia Nike Academy per l’allenamento è in tessuto traspirante Dri-FIT, con inserti mesh e un design con zip a 1/4. Presenta lo Swoosh ricamato, inserti laterali in mesh e occhielli per il pollice.

L’alternativa che ci piace è data dalla maglia d’allenamento a mezze maniche: una slim fit con logo ricamato. Fresca e ultraleggera, favorisce la circolazione dell’aria ed elimina i rischi di una sudorazione eccessiva, con Dri-FIT e inserti laterali in mesh.

E, ancora, da quest’altra maglia a mezze maniche per l’allenamento che mantiene la pelle asciutta per un comfort superiore. Presenta un tessuto morbido, con Dri-FIT integrato e inserti in mesh.

Una scelta, quella precedente, da poter abbinare a questo altro capo, una maglia pensata per l’allenamento e con tecnologia Dri-FIT, con inserti in mesh. La combo è però consigliata meramente per una questione estetica. Stessa linea estetica, con una zip a 1/4 e occhielli per il pollice.

Non possiamo però parlare d’abbigliamento calcistico Nike senza uno sguardo alle maglie ufficiali dei club che presentano lo Swoosh sul petto. Per quanto possa infastidire i tifosi dell’Inter dopo quella finale di Champions League (non ce ne vogliate), la divisa del PSG, con design ispirato a tre celebri monumenti di Parigi, è decisamente da avere. Rientra nella collezione Stadium replica, con tecnologia traspirante per un look ispirato alle proprie squadre preferite. Anche in questo caso, ovviamente, largo alla tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana la sudorazione e favorisce una rapida evaporazione.

Negli anni Duemila il Barcellona è divenuto un simbolo nel calcio mondiale. Aver fatto indossare la propria maglia al secondo calciatore più forte della storia ha di certo avuto un peso, ma non solo. La filosofia blaugrana ha gettato radici ovunque nel mondo.

Questa divisa ha poi qualcosa di speciale. Nasconde infatti dei dettagli che richiamano la clamorosa disfatta per 3-0 del Real Madrid, avvenuta proprio nella Capitale. Le linee sulla parte anteriore raffigurano il percorso compiuto per ogni goal segnato. Un design replica splendido, che non disdegna la tecnologia traspirante Nike, per mantenere la pelle asciutta e un garantire un comfort ideale anche durante una volata in porta o un’esultanza per una rete magnifica.

